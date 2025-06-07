В районе ЯНАО не нашлось ни одного пригодного для купания водоема

Запрет введен из-за загрязнения Оби
В Приуральском районе Ямала в текущем сезоне нет ни одного водоема, в котором разрешено купаться. О запрете и опасности нахождения в воде власти райцентра сообщили в соцсети.
«Купание на всех водных объектах на территории Приуральского района запрещено», — сообщается в telegram-канале местных властей. Предупреждение опубликовано 7 июня.
Уточняется, что Обь загрязнена нефтепродуктами, бактериями и промышленными отходами. Именно из-за риска опасности заражения введен официальный запрет на купание.
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