07 июня 2025
06 июня 2025

В районе ЯНАО не нашлось ни одного пригодного для купания водоема

© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет введен из-за загрязнения Оби
Запрет введен из-за загрязнения Оби Фото:

В Приуральском районе Ямала в текущем сезоне нет ни одного водоема, в котором разрешено купаться. О запрете и опасности нахождения в воде власти райцентра сообщили в соцсети.

«Купание на всех водных объектах на территории Приуральского района запрещено», — сообщается в telegram-канале местных властей. Предупреждение опубликовано 7 июня.

Уточняется, что Обь загрязнена нефтепродуктами, бактериями и промышленными отходами. Именно из-за риска опасности заражения введен официальный запрет на купание.

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В Приуральском районе Ямала в текущем сезоне нет ни одного водоема, в котором разрешено купаться. О запрете и опасности нахождения в воде власти райцентра сообщили в соцсети. «Купание на всех водных объектах на территории Приуральского района запрещено», — сообщается в telegram-канале местных властей. Предупреждение опубликовано 7 июня. Уточняется, что Обь загрязнена нефтепродуктами, бактериями и промышленными отходами. Именно из-за риска опасности заражения введен официальный запрет на купание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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