Пасечник сообщил о скоплении ВСУ в районе Сватова и Кременной

ВСУ готовятся контратаковать в ЛНР, заявил Леонид Пасечник
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают скапливать силы в районе Сватово и Кременной в ЛНР, где продолжает сохраняться тяжелая ситуация на линии соприкосновения. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«ВСУ скапливают достаточные резервы в районе Сватова и Кременной», — передает слова Пасечника ТАСС. Он отметил, что это происходит в процессе приготовления к контрнаступлению.
На линии соприкосновения в ЛНР сохраняется тяжелая ситуация. Украинские боевики продолжают прицельно обстреливать больницы, в которых проходят лечение мирные жители и раненые военные.
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