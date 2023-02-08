Пасечник сообщил о скоплении ВСУ в районе Сватова и Кременной

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Пушилин Денис и Пасечник Леонид на ПМЭФ-2022. Санкт-Петербург, пасечник леонид
ВСУ готовятся контратаковать в ЛНР, заявил Леонид Пасечник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают скапливать силы в районе Сватово и Кременной в ЛНР, где продолжает сохраняться тяжелая ситуация на линии соприкосновения. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«ВСУ скапливают достаточные резервы в районе Сватова и Кременной», — передает слова Пасечника ТАСС. Он отметил, что это происходит в процессе приготовления к контрнаступлению.

На линии соприкосновения в ЛНР сохраняется тяжелая ситуация. Украинские боевики продолжают прицельно обстреливать больницы, в которых проходят лечение мирные жители и раненые военные.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают скапливать силы в районе Сватово и Кременной в ЛНР, где продолжает сохраняться тяжелая ситуация на линии соприкосновения. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «ВСУ скапливают достаточные резервы в районе Сватова и Кременной», — передает слова Пасечника ТАСС. Он отметил, что это происходит в процессе приготовления к контрнаступлению. На линии соприкосновения в ЛНР сохраняется тяжелая ситуация. Украинские боевики продолжают прицельно обстреливать больницы, в которых проходят лечение мирные жители и раненые военные.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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