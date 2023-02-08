Пасечник сообщил о скоплении ВСУ в районе Сватова и Кременной 08 февраля 2023 в 15:04 Размер текста - 17 + ВСУ готовятся контратаковать в ЛНР, заявил Леонид Пасечник Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают скапливать силы в районе Сватово и Кременной в ЛНР, где продолжает сохраняться тяжелая ситуация на линии соприкосновения. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «ВСУ скапливают достаточные резервы в районе Сватова и Кременной», — передает слова Пасечника ТАСС. Он отметил, что это происходит в процессе приготовления к контрнаступлению. На линии соприкосновения в ЛНР сохраняется тяжелая ситуация. Украинские боевики продолжают прицельно обстреливать больницы, в которых проходят лечение мирные жители и раненые военные. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают скапливать силы в районе Сватово и Кременной в ЛНР, где продолжает сохраняться тяжелая ситуация на линии соприкосновения. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. «ВСУ скапливают достаточные резервы в районе Сватова и Кременной», — передает слова Пасечника ТАСС. Он отметил, что это происходит в процессе приготовления к контрнаступлению. На линии соприкосновения в ЛНР сохраняется тяжелая ситуация. Украинские боевики продолжают прицельно обстреливать больницы, в которых проходят лечение мирные жители и раненые военные. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям