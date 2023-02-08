08 февраля 2023

Читатели Breitbart призвали отправить британских депутатов в зону СВО после выступления Зеленского

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Официальный сайт президента Украины. Москва, владимир зеленский
Ранее Владимир Зеленский авансом поблагодарил Великобританию за военные самолеты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Читатели американского портала Breitbart призвали отправить в зону спецоперации «650 толстых британских парламентариев». Такое заявление пользователи сделали после выступления президента Украины Владимира Зеленского, в котором он заранее поблагодарил Великобританию за военные самолеты.

«650 толстых предателей-парламентариев из Вестминстера должны быть отправлены на линию фронта на Украине, чтобы присоединиться к тем 16-летним мальчикам, которых прямо сейчас насильно загоняют в пронизанную нацистами украинскую армию. Посмотрим, как долго продержатся эти отвратительные твари, столкнувшись с настоящими пушками», — написал читатель Breitbart с никнеймом interrogare omnia.

«Этот британский парламент — это позорище нации! Он дискредитирует страну!», — поддержал его другой пользователь mrangryextele. «Совсем недаром Зеленский благодарит британцев „авансом“. К тому времени, когда какие-либо западные боевые самолеты достигнут Украины, его уже может не быть на этом свете, чтобы их принять!», — заявил пользователь LuciusAnnaeusSeneca.

«Он „авансом“ благодарит правительства, умоляя их наполнить его оловянную кружку, а взамен преподносит небольшую безделушку ободрения в качестве взятки», — высказался Wurzelgummage. «Извините, но я желаю Зеленскому только зла. Он лжец и партнер Байдена по сокрытию зверств, к которым причастен преступный клан Байдена на Украине», — считает Why worry.

Ранее британское правительство пообещало предоставить Украине танки Challenger в марте 2023 года. Позднее Зеленский вновь обратился за военной помощью к Великобритании. Во время своего выступления в британском парламенте он начал выпрашивать боевые самолеты, пишет RT.

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Читатели американского портала Breitbart призвали отправить в зону спецоперации «650 толстых британских парламентариев». Такое заявление пользователи сделали после выступления президента Украины Владимира Зеленского, в котором он заранее поблагодарил Великобританию за военные самолеты. «650 толстых предателей-парламентариев из Вестминстера должны быть отправлены на линию фронта на Украине, чтобы присоединиться к тем 16-летним мальчикам, которых прямо сейчас насильно загоняют в пронизанную нацистами украинскую армию. Посмотрим, как долго продержатся эти отвратительные твари, столкнувшись с настоящими пушками», — написал читатель Breitbart с никнеймом interrogare omnia. «Этот британский парламент — это позорище нации! Он дискредитирует страну!», — поддержал его другой пользователь mrangryextele. «Совсем недаром Зеленский благодарит британцев „авансом“. К тому времени, когда какие-либо западные боевые самолеты достигнут Украины, его уже может не быть на этом свете, чтобы их принять!», — заявил пользователь LuciusAnnaeusSeneca. «Он „авансом“ благодарит правительства, умоляя их наполнить его оловянную кружку, а взамен преподносит небольшую безделушку ободрения в качестве взятки», — высказался Wurzelgummage. «Извините, но я желаю Зеленскому только зла. Он лжец и партнер Байдена по сокрытию зверств, к которым причастен преступный клан Байдена на Украине», — считает Why worry. Ранее британское правительство пообещало предоставить Украине танки Challenger в марте 2023 года. Позднее Зеленский вновь обратился за военной помощью к Великобритании. Во время своего выступления в британском парламенте он начал выпрашивать боевые самолеты, пишет RT.
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