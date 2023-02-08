Премьер Британии сообщил Зеленскому, когда Украина получит танки Challenger

Премьер Британии Сунак: Украина получит танки Challenger в марте 2023 года
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Риши Сунак заявил, что Киев получит танки в марте 2023 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Первые поставки британских танков Challenger 2 Украине будут реализованы в марте 2023 года. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

«Украинские экипажи, прибывшие [в Великобританию] на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты украинской территории в следующем месяце», — сказал Риши Сунак. Его слова приводит The Telegraph на своем youtube-канале.

После начала спецоперации страны Запада начали активно поставлять Киеву вооружение. Так, стало известно, что британское правительство заявило о намерении передать украинской стороне 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок AS90, передает RT.

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Первые поставки британских танков Challenger 2 Украине будут реализованы в марте 2023 года. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. «Украинские экипажи, прибывшие [в Великобританию] на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты украинской территории в следующем месяце», — сказал Риши Сунак. Его слова приводит The Telegraph на своем youtube-канале. После начала спецоперации страны Запада начали активно поставлять Киеву вооружение. Так, стало известно, что британское правительство заявило о намерении передать украинской стороне 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок AS90, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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