Премьер Британии сообщил Зеленскому, когда Украина получит танки Challenger Премьер Британии Сунак: Украина получит танки Challenger в марте 2023 года 08 февраля 2023 в 22:59 Размер текста - 17 + Риши Сунак заявил, что Киев получит танки в марте 2023 года Фото: Neil Hall, EPA новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первые поставки британских танков Challenger 2 Украине будут реализованы в марте 2023 года. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. «Украинские экипажи, прибывшие [в Великобританию] на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты украинской территории в следующем месяце», — сказал Риши Сунак. Его слова приводит The Telegraph на своем youtube-канале . После начала спецоперации страны Запада начали активно поставлять Киеву вооружение. Так, стало известно, что британское правительство заявило о намерении передать украинской стороне 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок AS90, передает RT. Первые поставки британских танков Challenger 2 Украине будут реализованы в марте 2023 года. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак. «Украинские экипажи, прибывшие [в Великобританию] на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты украинской территории в следующем месяце», — сказал Риши Сунак. Его слова приводит The Telegraph на своем youtube-канале. После начала спецоперации страны Запада начали активно поставлять Киеву вооружение. Так, стало известно, что британское правительство заявило о намерении передать украинской стороне 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок AS90, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям