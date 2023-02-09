Сексолог перечислил опасности секса без обязательств. Видео

Врач Кульгавчук: секс без обязательств приводит к болезням, передающиеся половым путем

09 февраля 2023 в 19:39 Размер текста - 17 +

Некоторые заболевания могут передаваться и через поцелуй, заявил Евгений Кульгавчук Фото: Александр Мамаев © URA.RU Если человек часто позволяет себе секс без обязательств, то это чревато для него множеством проблем со здоровьем. Чаще всего это заболевания, которые передаются половым путем, заявил врач-сексолог Евгений Кульгавчук. «Разовые многочисленные связи — это и заболевания, передающиеся половым путем, <…>, а некоторые заболевания могут передаваться еще и через поцелуй», — предупредил Евгений Кульгавчук в интервью Пятому каналу. Также он уточнил, что презервативы не дают стопроцентной защиты. Эксперт приводит примеры заболеваний, которые можно получить, практикуя частые половые связи. Например, сифилис или хеликобактер пилори. Ранее Кульгавчук также рассказывал, что для идеального секса больше всего подходит первая половина выходного дня. Также психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли рассказала, как помочь расслабиться партнеру во время секса. По ее мнению, стоит добавить игривости.

Если человек часто позволяет себе секс без обязательств, то это чревато для него множеством проблем со здоровьем. Чаще всего это заболевания, которые передаются половым путем, заявил врач-сексолог Евгений Кульгавчук. «Разовые многочисленные связи — это и заболевания, передающиеся половым путем, <…>, а некоторые заболевания могут передаваться еще и через поцелуй», — предупредил Евгений Кульгавчук в интервью Пятому каналу. Также он уточнил, что презервативы не дают стопроцентной защиты. Эксперт приводит примеры заболеваний, которые можно получить, практикуя частые половые связи. Например, сифилис или хеликобактер пилори. Ранее Кульгавчук также рассказывал, что для идеального секса больше всего подходит первая половина выходного дня. Также психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли рассказала, как помочь расслабиться партнеру во время секса. По ее мнению, стоит добавить игривости.