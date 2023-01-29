Врач назвал лучшее время для идеального секса

Врач Кульгавчук: для интима больше всего подходит время после завтрака

29 января 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

Время перед сном плохо подходит для интимной близости, считает сексолог Евгений Кульгавчук Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для идеального секса больше всего подходит первая половина выходного дня. Об этом рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук. В это время от процесса не будут отвлекать сложные дела. «У многих людей неплохо проходят интимные радости в выходные дни, когда они выспались, позавтракали, провели все гигиенические процедуры и после этого решили „просто полежать“», — рассказал Кульгавчук радио Sputnik. Он рассказал, что вечерние часы подходят для интима плохо. В это время люди утомлены работой, их восприятие притупляется. Кроме того, они думают о предстоящем раннем подъеме и стремятся быстрее уснуть. Утреннее время тоже подходит не всегда: после пробуждения чувства также притуплены. Евгений Кульгавчук также рассказывал, почему молодые мужчины начинают интересоваться зрелыми женщинами. Зачастую это связано с переизбытком гормонов, но может также свидетельствовать о психологических особенностях, а также о нарушениях центральной нервной системы.

Для идеального секса больше всего подходит первая половина выходного дня. Об этом рассказал врач-сексолог Евгений Кульгавчук. В это время от процесса не будут отвлекать сложные дела. «У многих людей неплохо проходят интимные радости в выходные дни, когда они выспались, позавтракали, провели все гигиенические процедуры и после этого решили „просто полежать“», — рассказал Кульгавчук радио Sputnik. Он рассказал, что вечерние часы подходят для интима плохо. В это время люди утомлены работой, их восприятие притупляется. Кроме того, они думают о предстоящем раннем подъеме и стремятся быстрее уснуть. Утреннее время тоже подходит не всегда: после пробуждения чувства также притуплены. Евгений Кульгавчук также рассказывал, почему молодые мужчины начинают интересоваться зрелыми женщинами. Зачастую это связано с переизбытком гормонов, но может также свидетельствовать о психологических особенностях, а также о нарушениях центральной нервной системы.