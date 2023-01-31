Психотерапевт рассказала, как помочь расслабиться партнеру во время секса

Психотерапевт Коннолли посоветовала повеселиться с партнером, чтобы помочь ему расслабиться во время секса

31 января 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Ощущение безопасности во время секса поможет расслабиться, отметила психотерапевт Фото: Денис Моргунов © URA.RU Более опытным партнерам стоит добавить игривости сексу, чтобы помочь расслабиться своему стеснительному возлюбленному. Об этом сообщила американский психотерапевт, специализирующийся на лечении сексуальных расстройств Памела Стивенсон Коннолли. «Лучшее, что вы можете сделать, это попытаться повеселиться с ним. Игривость во время занятий любовью уменьшает тревогу и чувство стресса. Некоторым людям поначалу трудно переключиться с секса в одиночестве на секс с партнером, поэтому позвольте ему узнать, как это сделать без вашего постоянного лидерства», — цитирует The Guardian Коннолли. Человеку в такой ситуации важно чувствовать себя в безопасности, чтобы попробовать разные способы и переключиться на свое удовольствие. «Вероятно, есть поза, которая лучше всего подойдет ему и поможет ему достичь кульминации», — сказала Коннолли. Она отметила, раскрепощенность приходит со временем и придется подождать. Чтобы женщине достичь оргазма, ей нужно перестать стремиться к нему, отметил сексолог, эксперт по отношениям Трэйси Кокс. По его словам, поможет длительная прелюдия. Также женщинам сложнее получить удовольствие во время секса, если они слишком много думают о своих недостатках в это время, сказал психолог и телеведущий Марк Бартон. Звезда фильмов для взрослых Джессика Стоя посоветовала говорить о сексе со своим партнером до и после полового акта, чтобы получать больше удовольствия, передают «Дни.ру». Если в отношениях пропала страсть, то можно пробовать спать под разными одеялами, цитирует «Утро.ру» врача-терапевта Олега Абакумова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более опытным партнерам стоит добавить игривости сексу, чтобы помочь расслабиться своему стеснительному возлюбленному. Об этом сообщила американский психотерапевт, специализирующийся на лечении сексуальных расстройств Памела Стивенсон Коннолли. «Лучшее, что вы можете сделать, это попытаться повеселиться с ним. Игривость во время занятий любовью уменьшает тревогу и чувство стресса. Некоторым людям поначалу трудно переключиться с секса в одиночестве на секс с партнером, поэтому позвольте ему узнать, как это сделать без вашего постоянного лидерства», — цитирует The Guardian Коннолли. Человеку в такой ситуации важно чувствовать себя в безопасности, чтобы попробовать разные способы и переключиться на свое удовольствие. «Вероятно, есть поза, которая лучше всего подойдет ему и поможет ему достичь кульминации», — сказала Коннолли. Она отметила, раскрепощенность приходит со временем и придется подождать. Чтобы женщине достичь оргазма, ей нужно перестать стремиться к нему, отметил сексолог, эксперт по отношениям Трэйси Кокс. По его словам, поможет длительная прелюдия. Также женщинам сложнее получить удовольствие во время секса, если они слишком много думают о своих недостатках в это время, сказал психолог и телеведущий Марк Бартон. Звезда фильмов для взрослых Джессика Стоя посоветовала говорить о сексе со своим партнером до и после полового акта, чтобы получать больше удовольствия, передают «Дни.ру». Если в отношениях пропала страсть, то можно пробовать спать под разными одеялами, цитирует «Утро.ру» врача-терапевта Олега Абакумова.