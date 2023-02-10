Politico: Байден готовит самый большой оборонный бюджет в истории 10 февраля 2023 в 23:21 Размер текста - 17 + Байден запросит на 2024 рекордный оборонный бюджет Фото: Official White House / Erin Scott Президент США Джо Байден запросит у Конгресса на следующий год самый крупный оборонный бюджет в истории. Об этом сообщил заместитель министра обороны США Майкл Маккорд. «Я ожидаю, что этот бюджет будет больше, нежели тот, что конгресс одобрил в прошлом году», — рассказал Маккорд, который отвечает за финансовые вопросы в Пентагоне. Слова приводит издание Politico . В этом году оборонный бюджет Соединенных Штатов уже составил рекордные 858 миллиардов долларов, передает RT. Эта сумма превысила на 45 миллиардов долларов, предложенную Байденом. Согласно сообщению Конгресса США, оборонный бюджет включил в себя расходы на финансирование закупок оружия (кораблей и самолетов), а также увеличение заработной платы военнослужащим. Кроме того, деньги выделены на поддержку Тайваня и Украины. Президент США Джо Байден запросит у Конгресса на следующий год самый крупный оборонный бюджет в истории. Об этом сообщил заместитель министра обороны США Майкл Маккорд. «Я ожидаю, что этот бюджет будет больше, нежели тот, что конгресс одобрил в прошлом году», — рассказал Маккорд, который отвечает за финансовые вопросы в Пентагоне. Слова приводит издание Politico. В этом году оборонный бюджет Соединенных Штатов уже составил рекордные 858 миллиардов долларов, передает RT. Эта сумма превысила на 45 миллиардов долларов, предложенную Байденом. Согласно сообщению Конгресса США, оборонный бюджет включил в себя расходы на финансирование закупок оружия (кораблей и самолетов), а также увеличение заработной платы военнослужащим. Кроме того, деньги выделены на поддержку Тайваня и Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям