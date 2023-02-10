Politico: Байден готовит самый большой оборонный бюджет в истории

Президент США Джо Байден запросит у Конгресса на следующий год самый крупный оборонный бюджет в истории. Об этом сообщил заместитель министра обороны США Майкл Маккорд.
«Я ожидаю, что этот бюджет будет больше, нежели тот, что конгресс одобрил в прошлом году», — рассказал Маккорд, который отвечает за финансовые вопросы в Пентагоне. Слова приводит издание
В этом году оборонный бюджет Соединенных Штатов уже составил рекордные 858 миллиардов долларов, передает RT. Эта сумма превысила на 45 миллиардов долларов, предложенную Байденом. Согласно сообщению Конгресса США, оборонный бюджет включил в себя расходы на финансирование закупок оружия (кораблей и самолетов), а также увеличение заработной платы военнослужащим. Кроме того, деньги выделены на поддержку Тайваня и Украины.
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