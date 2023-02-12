Rzeczpospolita: в Польше стали хуже относиться к украинским беженцам

Четверть опрошенных жителей Польши признались, что отношение к беженцам из Украины у них изменилось, пишет Rzeczpospolita Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Польши за последние полгода стали заметно хуже относиться к украинским беженцам. В этом признались 68% опрошенных граждан. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.

«На вопрос, изменилось ли отношение к беженцам из Украины за последние шесть месяцев, четверть респондентов ответили — да. При этом 68% из них заявили, что изменения оказались негативным, поэтому их отношение ухудшилось», — пояснил доктор Роберт Станишевски в интервью Rzeczpospolita.

Станишевски озвучил данные результаты на основе социологического исследования, которое провели аналитики из факультета политологии и международных исследований Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академии в Варшаве. Суть исследования заключалась в том, чтобы определить восприятие поляками беженцев из Украины. Данное снижение положительного отношения к беженцам из Украины исследователи назвали Диссонансом позитивного отношения.

Ранее польского предпринимателя из Люблина Ежи Анджеевского оштрафовали за ксенофобию. При этом сообщалось, что он приютил сорок украинских беженцев. Также военный эксперт Андрей Марочко в беседе с URA.RU говорил, что жителей Украины, уехавших в страны Запада, будут депортировать и призывать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). В начале марта 2022 года глава компании «Польский фонд развития» (ПФР) сообщил о предоставлении беженцам 650 квартир, сообщает «Царьград». В свою очередь, глава МИД Германии Нэнси Фезер говорила, что принцип размещения беженцев должен быть более справедливым в странах Европы, передает деловое издание «Взгляд».

Украинские граждане начали покидать страну после начала спецоперации РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, цель российской операции заключается в защите мирного населения Донбасса.