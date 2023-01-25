Подполковник Марочко: украинских беженцев начинают депортировать с Запада для призыва в ВСУ

Украинских беженцев могут депортировать из стран Запада, считает Андрей Марочко Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жителей Украины, уехавших с начала спецоперации в страны Запада, будут депортировать и призывать в ряды ВСУ. Об этом в беседе с URA.RU рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим о территории западных стран, то я могу сказать сразу, что работа в этом направлении украинской властью идет. По линии министерства иностранных дел уже есть запросы в ряд государств, чтобы они подавали данные украинских граждан, которые подлежат мобилизации. То есть эта работа уже ведется, и, я думаю, их будут депортировать в ближайшее время. Отлавливать в западных странах, чтобы вернуть их на Украину для прохождения службы», — объяснил Андрей Марочко.

По словам Марочко, юридически Украина имеет право на мобилизацию своих граждан, уехавших в другие страны. «Законодательство подогнано таким образом, что это будет на законных основаниях. Никаких юридических проволочек в этом отношении не будет», — подчеркнул Марочко.

Ранее экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак заявил о необходимости мобилизации граждан Украины, проживающих в Польше, Германии и Франции, так как ВСУ не хватает резервов. Венгерское издание Pesti Sracok сообщило, что после масштабных потерь под Соледаром Вооруженные силы Украины планируют набрать 10 тысяч человек в Закарпатье.