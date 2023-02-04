Польский бизнесмен приютил беженцев с Украины и оказался виноватым

Польский бизнесмен, приютивший 40 украинских беженцев был оштрафован за ксенофобию

05 февраля 2023 в 08:33 Размер текста - 17 +

Суд оштрафовал Ежи Анджеевского на полторы тысячи золотых Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предприниматель из Люблина (Польша) Ежи Анджеевский, который приютил 40 беженцев из Украины получил штраф за «оскорбление украинцев» по национальному признаку. Всему виной стали посты бизнесмена в соцсетях, передает Kresy.pl. «Я противник, враг Бандеры, точно так же, как я противник и враг Адольфа Гитлера <…> Иногда я делился постами (в соцсетях)», — сказал Ежи Анджеевский изданию . Тогда «Центр мониторинга расистского и ксенофобного поведения» заинтересовался им и сообщил об Анджеевском в полицию. Позже к нему пришли стражи правопорядка с ордером на обыск квартиры. Полицейские забрали у предпринимателя телефон, но ничего противозаконного там не нашли. Тем не менее его обвинили в ксенофобии из-за публикаций в соцсетях. Суд оштрафовал Анджеевского на 1,5 тысячи золотых (около 25 тысяч рублей). В издании уточнили, что после начала спецоперации на Украине Анджеевский, управляющий базой отдыха, приютил 40 украинских беженцев. По словам предпринимателя, он поручил своему сотруднику на автомобиле собирать беженцев по автостанциям и железнодорожным вокзалам. Ранее верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди заявил, что странам Евросоюза следует готовиться к новому наплыву беженцев с Украины. По его словам, приток в государства ЕС возрастет из-за давления армии РФ на востоке Украины, напоминает NEWS.ru . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприниматель из Люблина (Польша) Ежи Анджеевский, который приютил 40 беженцев из Украины получил штраф за «оскорбление украинцев» по национальному признаку. Всему виной стали посты бизнесмена в соцсетях, передает Kresy.pl. «Я противник, враг Бандеры, точно так же, как я противник и враг Адольфа Гитлера <…> Иногда я делился постами (в соцсетях)», — сказал Ежи Анджеевский изданию. Тогда «Центр мониторинга расистского и ксенофобного поведения» заинтересовался им и сообщил об Анджеевском в полицию. Позже к нему пришли стражи правопорядка с ордером на обыск квартиры. Полицейские забрали у предпринимателя телефон, но ничего противозаконного там не нашли. Тем не менее его обвинили в ксенофобии из-за публикаций в соцсетях. Суд оштрафовал Анджеевского на 1,5 тысячи золотых (около 25 тысяч рублей). В издании уточнили, что после начала спецоперации на Украине Анджеевский, управляющий базой отдыха, приютил 40 украинских беженцев. По словам предпринимателя, он поручил своему сотруднику на автомобиле собирать беженцев по автостанциям и железнодорожным вокзалам. Ранее верховный комиссар по делам беженцев ООН Филиппо Гранди заявил, что странам Евросоюза следует готовиться к новому наплыву беженцев с Украины. По его словам, приток в государства ЕС возрастет из-за давления армии РФ на востоке Украины, напоминает NEWS.ru.