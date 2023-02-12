12 февраля 2023

В Париже выступили против военного присутствия НАТО на Украине

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Акция протеста против повышения налога на бензин и дизельное топливо на Елисейских полях. Франция, Париж, париж, триумфальная арка, флаг франции, франция, протест
Во Франции прошли акции протеста против НАТО и участия Парижа в конфликте на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Париже прошла самая крупная акция протеста против НАТО и участия Франции в конфликте на Украине. Об этом рассказал лидер партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Самая крупная акция прошла в Париже. Всего же во Франции было 25 акций», — сказал он, передает ТАСС. Он сообщил, что только в парижском «Марше за мир» приняли участие порядка 10 тысяч человек. Также акции прошли еще в нескольких городах страны.

«Нет самолетам, нет танкам, нет ракетам для Украины! Выйдем из НАТО! Нет третьей мировой войне!» — выкрикивали несколько сотен человек, принявших участие в парижской акции. В одной из соцсетей Филиппо также разместил запись, на кадрах которой можно заметить, как он в ходе демонстрации режет флаг Североатлантического альянса, чтобы показать, что ждет выхода Франции из состава НАТО.

Ранее Филиппо уже говорил о том, что Франция должна перестать поддерживать стратегию НАТО из-за поставок вооружения Украине и риска развязать третью мировую войну. Также французы были возмущены просьбой президента Украины Владимира Зеленского передать ВСУ еще больше оружия. При этом официально Франция поддерживает Киев в спецоперации. Так, Париж заявил о готовности передать Украине истребители «Рафаль» и дополнительные 12 самоходных артиллерийских установок Caesar.

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В Париже прошла самая крупная акция протеста против НАТО и участия Франции в конфликте на Украине. Об этом рассказал лидер партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо. «Самая крупная акция прошла в Париже. Всего же во Франции было 25 акций», — сказал он, передает ТАСС. Он сообщил, что только в парижском «Марше за мир» приняли участие порядка 10 тысяч человек. Также акции прошли еще в нескольких городах страны. «Нет самолетам, нет танкам, нет ракетам для Украины! Выйдем из НАТО! Нет третьей мировой войне!» — выкрикивали несколько сотен человек, принявших участие в парижской акции. В одной из соцсетей Филиппо также разместил запись, на кадрах которой можно заметить, как он в ходе демонстрации режет флаг Североатлантического альянса, чтобы показать, что ждет выхода Франции из состава НАТО. Ранее Филиппо уже говорил о том, что Франция должна перестать поддерживать стратегию НАТО из-за поставок вооружения Украине и риска развязать третью мировую войну. Также французы были возмущены просьбой президента Украины Владимира Зеленского передать ВСУ еще больше оружия. При этом официально Франция поддерживает Киев в спецоперации. Так, Париж заявил о готовности передать Украине истребители «Рафаль» и дополнительные 12 самоходных артиллерийских установок Caesar.
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