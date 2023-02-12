12 февраля 2023

В смертельном ДТП под Тюменью погибла женщина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекция по качеству обслуживания дорог. Тюмень, зима, шоссе, асфальт, трасса, дорога
По предварительным данным, женщина не справилась с управлением Фото:

«В Уватском районе (Тюменская область) столкнулись легковой автомобиль и большегруз. В результате аварии погибла женщина. Информацию об этом передает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

«На 4-м километре подъездной дороги к поселку Демьянка столкнулись „Рено Дастер“ и большегруз „Урал“. Предварительно, „Рено“, которым управляла 59-летняя жительница Ханты-Мансийска, занесло на повороте и машина выехала на встречную полосу. Женщина погибла», — сообщили в ведомстве.

В настоящий момент обстоятельства аварии выясняются. Как стало известно силовикам, женщина ехала встречать сына на ЖД-станцию.

Машина улетела в кювет

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«В Уватском районе (Тюменская область) столкнулись легковой автомобиль и большегруз. В результате аварии погибла женщина. Информацию об этом передает пресс-служба ГИБДД Тюменской области. «На 4-м километре подъездной дороги к поселку Демьянка столкнулись „Рено Дастер“ и большегруз „Урал“. Предварительно, „Рено“, которым управляла 59-летняя жительница Ханты-Мансийска, занесло на повороте и машина выехала на встречную полосу. Женщина погибла», — сообщили в ведомстве. В настоящий момент обстоятельства аварии выясняются. Как стало известно силовикам, женщина ехала встречать сына на ЖД-станцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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