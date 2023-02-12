По предварительным данным, женщина не справилась с управлением
«В Уватском районе (Тюменская область) столкнулись легковой автомобиль и большегруз. В результате аварии погибла женщина. Информацию об этом передает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.
«На 4-м километре подъездной дороги к поселку Демьянка столкнулись „Рено Дастер“ и большегруз „Урал“. Предварительно, „Рено“, которым управляла 59-летняя жительница Ханты-Мансийска, занесло на повороте и машина выехала на встречную полосу. Женщина погибла», — сообщили в ведомстве.
В настоящий момент обстоятельства аварии выясняются. Как стало известно силовикам, женщина ехала встречать сына на ЖД-станцию.
Машина улетела в кювет
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