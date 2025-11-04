Логотип РИА URA.RU
Задержка рейса из Египта продлила отпуск тюменцев на несколько дней

04 ноября 2025 в 19:58
Рейс из Шарм-Эль-Шейха был изначально запланирован на 3 ноября, но его перенесли на 7-е

Фото: Алена Полозова © URA.RU

Из-за отмены авиарейса из Шарм-Эль-Шейха (Египет) жители Тюмени не смогли вернуться домой в запланированный срок. Турфирма компенсировала неудобства, продлив отдых клиентов на несколько дней и переселив их в номера более высокого класса. Об этом сообщило издание 72.RU.

«Турфирма очень лояльно к нам отнеслась, она за свой счет переселила нас в номера более высокого класса. Живем с видом на море», — цитируют слова туристки в паблике.

Рейс из Шарм-Эль-Шейха был изначально запланирован на 3 ноября, но его перенесли на 7-е число. Однако не все отпускники довольны сложившейся ситуацией: по возвращении им придется объясняться с руководством из-за вынужденных прогулов на работе.

