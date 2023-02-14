14 февраля 2023

Советник Пушилина: ВСУ расстреляли медиков, которые ехали эвакуировать раненых

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Вооруженные силы Украины. stock, зима, выстрел, танк, ВСУ, stock
ВСУ совершили бесчеловечный поступок, расстреляв медиков, заявил Ян Гагин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли группу медиков, которые ехали эвакуировать раненых в районе Угледара. Об этом рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.

«ВСУ расстреляли группу медиков, которые ехали за ранеными», — передает слова Гагина ТАСС. Он добавил, что столь бесчеловечный поступок украинской армии произошел в районе Угледара, несмотря на опознавательные знаки, которые несли на себе медики.

Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие расстреляли группу польских наемников из-за возможного внутреннего конфликта. Также Следственный комитет России установил личность солдата украинской армии, который расстрелял безоружных российских военнопленных, передает RT.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли группу медиков, которые ехали эвакуировать раненых в районе Угледара. Об этом рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин. «ВСУ расстреляли группу медиков, которые ехали за ранеными», — передает слова Гагина ТАСС. Он добавил, что столь бесчеловечный поступок украинской армии произошел в районе Угледара, несмотря на опознавательные знаки, которые несли на себе медики. Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие расстреляли группу польских наемников из-за возможного внутреннего конфликта. Также Следственный комитет России установил личность солдата украинской армии, который расстрелял безоружных российских военнопленных, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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