Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли группу медиков, которые ехали эвакуировать раненых в районе Угледара. Об этом рассказал советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.
«ВСУ расстреляли группу медиков, которые ехали за ранеными», — передает слова Гагина ТАСС. Он добавил, что столь бесчеловечный поступок украинской армии произошел в районе Угледара, несмотря на опознавательные знаки, которые несли на себе медики.
Ранее сообщалось, что украинские военнослужащие расстреляли группу польских наемников из-за возможного внутреннего конфликта. Также Следственный комитет России установил личность солдата украинской армии, который расстрелял безоружных российских военнопленных, передает RT.
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