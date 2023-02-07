Власти ДНР: бойцы ВСУ расстреляли польских наемников

07 февраля 2023 в 08:35 Размер текста - 17 +

Конфликт произошел из-за территориальных споров между украинцами и поляками, дополнил Ян Гагин Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные расстреляли в Угледаре группу наемников из Польши. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. «По нашим данным, в ночь с воскресенья на понедельник в Угледаре украинские подразделения расстреляли группу иностранных военнослужащих, предположительно, [это были] поляки», — заявил Ян Гагин, ссылаясь на данные разведки, в разговоре с ТАСС. Он отметил, что в последнее время между польскими и украинским отрядами участились конфликты. Гагин назвал возможную причину инцидента. По его словам конфликт начался из-за желаний Польши захватить западную Украину. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого власти Польши заявили о желании захватить западные земли Украины. Польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat отметила, что, вероятно, это произойдет 4 мая 2023 года.

Украинские военные расстреляли в Угледаре группу наемников из Польши. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. «По нашим данным, в ночь с воскресенья на понедельник в Угледаре украинские подразделения расстреляли группу иностранных военнослужащих, предположительно, [это были] поляки», — заявил Ян Гагин, ссылаясь на данные разведки, в разговоре с ТАСС. Он отметил, что в последнее время между польскими и украинским отрядами участились конфликты. Гагин назвал возможную причину инцидента. По его словам конфликт начался из-за желаний Польши захватить западную Украину. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого власти Польши заявили о желании захватить западные земли Украины. Польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat отметила, что, вероятно, это произойдет 4 мая 2023 года.