Власти ДНР: бойцы ВСУ расстреляли польских наемников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, военные, нато, польша, nato, солдат, армия нато, польская армия, польский военный, поляк
Конфликт произошел из-за территориальных споров между украинцами и поляками, дополнил Ян Гагин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные расстреляли в Угледаре группу наемников из Польши. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

«По нашим данным, в ночь с воскресенья на понедельник в Угледаре украинские подразделения расстреляли группу иностранных военнослужащих, предположительно, [это были] поляки», — заявил Ян Гагин, ссылаясь на данные разведки, в разговоре с ТАСС. Он отметил, что в последнее время между польскими и украинским отрядами участились конфликты.

Гагин назвал возможную причину инцидента. По его словам конфликт начался из-за желаний Польши захватить западную Украину.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого власти Польши заявили о желании захватить западные земли Украины. Польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat отметила, что, вероятно, это произойдет 4 мая 2023 года.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские военные расстреляли в Угледаре группу наемников из Польши. Об этом сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин. «По нашим данным, в ночь с воскресенья на понедельник в Угледаре украинские подразделения расстреляли группу иностранных военнослужащих, предположительно, [это были] поляки», — заявил Ян Гагин, ссылаясь на данные разведки, в разговоре с ТАСС. Он отметил, что в последнее время между польскими и украинским отрядами участились конфликты. Гагин назвал возможную причину инцидента. По его словам конфликт начался из-за желаний Польши захватить западную Украину. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого власти Польши заявили о желании захватить западные земли Украины. Польская газета Dziennik Polska-Europa-Swiat отметила, что, вероятно, это произойдет 4 мая 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...