Чиновник мэрии из ХМАО подрался со школьниками

15 февраля 2023 в 18:17 Размер текста - 17 +

В Мегионе полиция начала проверку из-за инцидента с избиением подростков Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Мегионе сотрудник администрации Семен Голик, который занимает должность начальника отдела муниципального контроля, устроил драку со школьниками. По словам отца одного из пострадавших, его ребенку сломали руку и палец, а второму подростку — ребро. Об этом URA.RU рассказал отец одного из подростков, попросивший об анонимности. «Они пошли в гости к своему другу. Когда начали звонить, он не открывал и они позвонили к соседям, чтобы зайти. Дозвонились до Голика, он начал материться из-за того, что звонком разбудили его ребенка, вышел и начал бить их. Здоровый мужик, 140 килограмм, майор в отставке, сейчас в администрации работает. Отлупил пацана так, что его в больницу повезли», — сказал мужчина. В распоряжении редакции также есть видео, на котором Голик действительно бьет одного из подростков. Он добавил, что после инцидента забирать подростка поехал его старший сын. «Мой старший сын приехал забрать младшего, этот Голик вышел в компании с еще двумя мужчинами и ударил старшего в живот. Но старший сын боксер и одного из них вырубил сразу», — сказал отец подростка. По его словам, в эту же ночь пришли три незнакомые мужчины и требовали с него 150 тысяч рублей, чтобы не доводить дело до полиции, утверждая при этом, что старший сын набросился на них первый. В разговоре с журналистом агентства Голик отказался комментировать ситуацию. В пресс-службе УМВД по ХМАО рассказали, что по данному факту началась проверка после заявления Голика о нанесении ему телесных повреждений. «На видео видно, что подростки на самом деле хулиганили. Голик вышел сделать им замечание, и этот инцидент произошел. Есть еще одно видео, на котором парни избивают уже самого Голика. Сейчас назначена медэкспертиза, мы разбираемся в ситуации», — сказали в полиции. Заместитель главы Мегиона Игорь Алчинов в разговоре с журналистом агентства рассказал, что ход расследования находится на контроле прокуратуры. «Все это произошло не в рабочее время и не в рамках исполнения полномочий. Поэтому принимать решение тут будут только правоохранительные органы», — заключил Алчинов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Мегионе сотрудник администрации Семен Голик, который занимает должность начальника отдела муниципального контроля, устроил драку со школьниками. По словам отца одного из пострадавших, его ребенку сломали руку и палец, а второму подростку — ребро. Об этом URA.RU рассказал отец одного из подростков, попросивший об анонимности. «Они пошли в гости к своему другу. Когда начали звонить, он не открывал и они позвонили к соседям, чтобы зайти. Дозвонились до Голика, он начал материться из-за того, что звонком разбудили его ребенка, вышел и начал бить их. Здоровый мужик, 140 килограмм, майор в отставке, сейчас в администрации работает. Отлупил пацана так, что его в больницу повезли», — сказал мужчина. В распоряжении редакции также есть видео, на котором Голик действительно бьет одного из подростков. Он добавил, что после инцидента забирать подростка поехал его старший сын. «Мой старший сын приехал забрать младшего, этот Голик вышел в компании с еще двумя мужчинами и ударил старшего в живот. Но старший сын боксер и одного из них вырубил сразу», — сказал отец подростка. По его словам, в эту же ночь пришли три незнакомые мужчины и требовали с него 150 тысяч рублей, чтобы не доводить дело до полиции, утверждая при этом, что старший сын набросился на них первый. В разговоре с журналистом агентства Голик отказался комментировать ситуацию. В пресс-службе УМВД по ХМАО рассказали, что по данному факту началась проверка после заявления Голика о нанесении ему телесных повреждений. «На видео видно, что подростки на самом деле хулиганили. Голик вышел сделать им замечание, и этот инцидент произошел. Есть еще одно видео, на котором парни избивают уже самого Голика. Сейчас назначена медэкспертиза, мы разбираемся в ситуации», — сказали в полиции. Заместитель главы Мегиона Игорь Алчинов в разговоре с журналистом агентства рассказал, что ход расследования находится на контроле прокуратуры. «Все это произошло не в рабочее время и не в рамках исполнения полномочий. Поэтому принимать решение тут будут только правоохранительные органы», — заключил Алчинов.