Боррель призвал ввести санкции против сотни россиян

В десятый антироссийский пакет санкций может войти около 100 россиян. С такой инициативой выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Также новые санкции коснутся торговых отношений и банковской сферы.
«Я предложил новый список из почти ста физлиц и компаний», — заявил Жозеп Боррель на пленарном заседании Европарламента, трансляция велась на официальном сайте. Он отметил, что в первую очередь санкции затронут работников сферы медиа, которые, по мнению Борреля, участвуют в распространении дезинформации.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций в середине января. Она заявила, что проект документа будет готов к концу февраля. Фон дер Ляйен отметила, что санкции будут направлены на закрытие лазеек в существующих ограничениях, а также затронут сферу ядерной энергетики, передает телеканал 360.
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