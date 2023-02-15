Боррель призвал ввести санкции против сотни россиян

Жозеп Боррель: новый пакет санкций затронет около 100 сотрудников сферы медиа

15 февраля 2023 в 16:52 Размер текста - 17 +

Жозеп Боррель анонсировал, что новые санкции затронут сто россиян Фото: Официальный сайт Европарламента новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В десятый антироссийский пакет санкций может войти около 100 россиян. С такой инициативой выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Также новые санкции коснутся торговых отношений и банковской сферы. «Я предложил новый список из почти ста физлиц и компаний», — заявил Жозеп Боррель на пленарном заседании Европарламента, трансляция велась на официальном сайте. Он отметил, что в первую очередь санкции затронут работников сферы медиа, которые, по мнению Борреля, участвуют в распространении дезинформации. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций в середине января. Она заявила, что проект документа будет готов к концу февраля. Фон дер Ляйен отметила, что санкции будут направлены на закрытие лазеек в существующих ограничениях, а также затронут сферу ядерной энергетики, передает телеканал 360.

В десятый антироссийский пакет санкций может войти около 100 россиян. С такой инициативой выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Также новые санкции коснутся торговых отношений и банковской сферы. «Я предложил новый список из почти ста физлиц и компаний», — заявил Жозеп Боррель на пленарном заседании Европарламента, трансляция велась на официальном сайте. Он отметил, что в первую очередь санкции затронут работников сферы медиа, которые, по мнению Борреля, участвуют в распространении дезинформации. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций в середине января. Она заявила, что проект документа будет готов к концу февраля. Фон дер Ляйен отметила, что санкции будут направлены на закрытие лазеек в существующих ограничениях, а также затронут сферу ядерной энергетики, передает телеканал 360.