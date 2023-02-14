14 февраля 2023

Предприниматель открыл новый торговый центр в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , красная лента, открытие
Для бизнесменов действуют меры поддержки как на муниципальном уровне, так и на окружном, сообщил мэр Фото:

Предприниматель из Надыма (ЯНАО) открыл в городе новый торговый центр. Об этом мэр муниципалитета Дмитрий Жаромских рассказал в своих соцсетях.

«О проекте Илхама Алиева по открытию торгового центра „Глобус“ я вам рассказывал. Поддержало его и агентство „Мой бизнес“. Рад был оказаться сегодня в числе первых посетителей супермаркета, который открыл свои двери для надымчан», — написал он.

В мэрии добавили, что в здании, где расположен супермаркет в будущем может появиться семейное кафе. Отмечается, что выпечкой магазин обеспечивается собственная мини-пекарня. Также бизнесмен рассматривается в дальнейшем строительство детского торгово-развлекательного центра.

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Предприниматель из Надыма (ЯНАО) открыл в городе новый торговый центр. Об этом мэр муниципалитета Дмитрий Жаромских рассказал в своих соцсетях. «О проекте Илхама Алиева по открытию торгового центра „Глобус“ я вам рассказывал. Поддержало его и агентство „Мой бизнес“. Рад был оказаться сегодня в числе первых посетителей супермаркета, который открыл свои двери для надымчан», — написал он. В мэрии добавили, что в здании, где расположен супермаркет в будущем может появиться семейное кафе. Отмечается, что выпечкой магазин обеспечивается собственная мини-пекарня. Также бизнесмен рассматривается в дальнейшем строительство детского торгово-развлекательного центра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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