Армия РФ разгромила четыре склада боеприпасов ВСУ под Херсоном

Российская армия уничтожила четыре склада с боеприпасами терробороны ВСУ в районе Херсона и самоходные гаубицы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В районе города Херсона, населенных пунктах Дудчаны и Берислав поражены четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны», — рассказали в Минобороны РФ во время брифинга. Также сообщается, что военные РФ уничтожили самоходные гаубицы «Акация» и «Мста-Б» украинской армии.
Украинские военные осознают, что Россия скоро освободит Херсон, цитирует RT врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, армия РФ контролирует 75% территории региона. ВСУ неделю назад пытались высадиться на левый берег Днепра, но военные РФ не дали сделать это, передает «Национальная служба новостей». Также повлияло обмеление реки, из-за которого украинская техника не может проехать, отметил военный эксперт Алексей Леонков.
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Российская армия уничтожила четыре склада с боеприпасами терробороны ВСУ в районе Херсона и самоходные гаубицы. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В районе города Херсона, населенных пунктах Дудчаны и Берислав поражены четыре склада боеприпасов 123-й и 126-й бригад территориальной обороны», — рассказали в Минобороны РФ во время брифинга. Также сообщается, что военные РФ уничтожили самоходные гаубицы «Акация» и «Мста-Б» украинской армии. Украинские военные осознают, что Россия скоро освободит Херсон, цитирует RT врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, армия РФ контролирует 75% территории региона. ВСУ неделю назад пытались высадиться на левый берег Днепра, но военные РФ не дали сделать это, передает «Национальная служба новостей». Также повлияло обмеление реки, из-за которого украинская техника не может проехать, отметил военный эксперт Алексей Леонков.