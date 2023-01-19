Сальдо заявил о доминировании армии России над ВСУ в Херсонской области

Сальдо: армия РФ контролирует 75% территории Херсонской области

19 января 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Россия контролирует большую часть Херсонской области, сказал Владимир Сальдо Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия РФ контролируют 75% территории Херсонской области. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Под контролем законной российской власти находится вся левобережная часть Херсонской области. Это 75% площади региона», — уточнил Владимир Сальдо. Его слова приводят РИА Новости. Также он заявил о контроле РФ над частью Кинбурнской косы, территории которой входили в Николаевскую область. Сальдо уточнил, что армия РФ не успокоится, прока вся Херсонская область, включая город, не будет под российским контролем. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее 9 ноября российская армия приняла решение передислоцироваться с правого берега Днепра на левый. Сальдо также уточнял, что ЧВК «Вагнер» почти полностью ликвидировала бригаду ВСУ, которая тогда входила в Херсон. Обозреватели Newsweek также прогнозируют, что РФ возьмет Херсон под свой контроль к лету.

Армия РФ контролируют 75% территории Херсонской области. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Под контролем законной российской власти находится вся левобережная часть Херсонской области. Это 75% площади региона», — уточнил Владимир Сальдо. Его слова приводят РИА Новости. Также он заявил о контроле РФ над частью Кинбурнской косы, территории которой входили в Николаевскую область. Сальдо уточнил, что армия РФ не успокоится, прока вся Херсонская область, включая город, не будет под российским контролем. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее 9 ноября российская армия приняла решение передислоцироваться с правого берега Днепра на левый. Сальдо также уточнял, что ЧВК «Вагнер» почти полностью ликвидировала бригаду ВСУ, которая тогда входила в Херсон. Обозреватели Newsweek также прогнозируют, что РФ возьмет Херсон под свой контроль к лету.