На Сахалине разбился вертолет, сообщили в экстренных службах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На Сахалине потерпел крушение вертолет Robinson. Об этом сообщили в экстренных службах. Известно, что на борту находилось пять человек.

«Вертолет Robinson разбился у пика Чехова на Сахалине», — передает telegram-канал Shot. В вертолете находилось пять человек: четыре пассажира и пилот, все остались живы. Причиной крушения называют плохую видимость.

Вертолет Robinson пропал с радаров в пятницу. На поиски отправилась группа спасателей, сообщили в РИА Новости.

Обновлено в 12:30

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