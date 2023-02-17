На Сахалине разбился вертолет, сообщили в экстренных службах
На Сахалине потерпел крушение вертолет Robinson. Об этом сообщили в экстренных службах. Известно, что на борту находилось пять человек.
«Вертолет Robinson разбился у пика Чехова на Сахалине», — передает telegram-канал Shot. В вертолете находилось пять человек: четыре пассажира и пилот, все остались живы. Причиной крушения называют плохую видимость.
Вертолет Robinson пропал с радаров в пятницу. На поиски отправилась группа спасателей, сообщили в РИА Новости.
Обновлено в 12:30
Вертолет Robinson совершил аварийную посадку
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