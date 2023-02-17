На Сахалине потерпел крушение вертолет Robinson

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Открытие дорожной развязки по улице Братьев Кашириных. Челябинск, вертолет, небо
На Сахалине разбился вертолет, сообщили в экстренных службах Фото:

На Сахалине потерпел крушение вертолет Robinson. Об этом сообщили в экстренных службах. Известно, что на борту находилось пять человек.

«Вертолет Robinson разбился у пика Чехова на Сахалине», — передает telegram-канал Shot. В вертолете находилось пять человек: четыре пассажира и пилот, все остались живы. Причиной крушения называют плохую видимость.

Вертолет Robinson пропал с радаров в пятницу. На поиски отправилась группа спасателей, сообщили в РИА Новости.

Обновлено в 12:30

Вертолет Robinson совершил аварийную посадку

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На Сахалине потерпел крушение вертолет Robinson. Об этом сообщили в экстренных службах. Известно, что на борту находилось пять человек. «Вертолет Robinson разбился у пика Чехова на Сахалине», — передает telegram-канал Shot. В вертолете находилось пять человек: четыре пассажира и пилот, все остались живы. Причиной крушения называют плохую видимость. Вертолет Robinson пропал с радаров в пятницу. На поиски отправилась группа спасателей, сообщили в РИА Новости. Обновлено в 12:30 Вертолет Robinson совершил аварийную посадку
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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