Четверо погибших и 12 раненых, среди них младенец: последствия атак ВСУ на регионы России 21 сентября

В ходе атаки беспилотников противника на автозаправочную станцию (АЗС) в городе Первомайск (ЛНР) погибли двое гражданских и вспыхнул пожар. В Белгородской области также зафиксирована одна жертва. Кроме того, и в Запорожской области ВС Украины нанесли массированный удар по Васильевскому муниципальному округу. В результате этого пострадали 12 человек, среди которых младенец 2024 года рождения, еще один местный житель погиб. К каким еще последствиям привели атаки ВСУ по регионам 21 сентября — в материале URA.RU.
Из-за украинских ударов в ЛНР погибли два мирных жителя
В результате удара беспилотника по автозаправочной станции в городе Первомайске погибли два человека. В МЧС региона уточнили, что также загорелся наземный резервуар с пропаном. Пожаром были уничтожены два легковых автомобиля и повреждено административное здание.
К ликвидации последствий происшествия были привлечены 10 сотрудников чрезвычайных служб и две единицы специализированной техники. По заявлению представителей МЧС, возгорание удалось оперативно локализовать и полностью потушить.
В Запорожской области погиб один человек и пострадали 12
ВС Украины нанесли массажированный удар по территории Васильевского муниципального округа в регионе. Целью стал многоквартирный дом, расположенный на улице Театральной. В результате этого пострадали 12 человек, среди которых женщины, пожилые люди и младенец 2024 года рождения. Трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, есть один погибший, сообщил глава области Евгений Балицкий в telegram-канале.
На месте происшествия продолжают работать спасательные службы, а сохраняется опасность повторных обстрелов. Он рекомендовал местным жителям оставаться в укрытиях и внимательно следить за официальной информацией. Балицкий подчеркнул, что находится на постоянной связи с экстренными службами и лично контролирует процесс эвакуации граждан из опасных районов. Медработники оказывают всю необходимую помощь пострадавшим, при этом наиболее тяжелых пациентов при необходимости переведут в областные клиники для проведения интенсивной терапии.
Под Белгородом погибла женщина
В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина — она скончалась на месте от полученных ранений. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что трагедия произошла на территории одного из частных домов. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Также в результате атаки были повреждены три жилых дома — в них выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы. Зафиксированы повреждения одного автомобиля. На месте происшествия работают экстренные службы. Данные о других пострадавших и масштабах разрушений пока уточняются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.