21 сентября 2025

Четверо погибших и 12 раненых, среди них младенец: последствия атак ВСУ на регионы России 21 сентября

При атаке ВСУ на Запорожскую область пострадали 12 человек, еще один - погиб
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ЛНР и Белгородской области в связи с ударами дронов ВСУ есть погибшие
В ЛНР и Белгородской области в связи с ударами дронов ВСУ есть погибшие Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В ходе атаки беспилотников противника на автозаправочную станцию (АЗС) в городе Первомайск (ЛНР) погибли двое гражданских и вспыхнул пожар. В Белгородской области также зафиксирована одна жертва. Кроме того, и в Запорожской области ВС Украины нанесли массированный удар по Васильевскому муниципальному округу. В результате этого пострадали 12 человек, среди которых младенец 2024 года рождения, еще один местный житель погиб. К каким еще последствиям привели атаки ВСУ по регионам 21 сентября — в материале URA.RU. 

Из-за украинских ударов в ЛНР погибли два мирных жителя

В результате удара беспилотника по автозаправочной станции в городе Первомайске погибли два человека. В МЧС региона уточнили, что также загорелся наземный резервуар с пропаном. Пожаром были уничтожены два легковых автомобиля и повреждено административное здание.

К ликвидации последствий происшествия были привлечены 10 сотрудников чрезвычайных служб и две единицы специализированной техники. По заявлению представителей МЧС, возгорание удалось оперативно локализовать и полностью потушить. 

В Запорожской области погиб один человек и пострадали 12

ВС Украины нанесли массажированный удар по территории Васильевского муниципального округа в регионе. Целью стал многоквартирный дом, расположенный на улице Театральной. В результате этого пострадали 12 человек, среди которых женщины, пожилые люди и младенец 2024 года рождения. Трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, есть один погибший, сообщил глава области Евгений Балицкий в telegram-канале. 

На месте происшествия продолжают работать спасательные службы, а сохраняется опасность повторных обстрелов. Он рекомендовал местным жителям оставаться в укрытиях и внимательно следить за официальной информацией. Балицкий подчеркнул, что находится на постоянной связи с экстренными службами и лично контролирует процесс эвакуации граждан из опасных районов. Медработники оказывают всю необходимую помощь пострадавшим, при этом наиболее тяжелых пациентов при необходимости переведут в областные клиники для проведения интенсивной терапии.

Под Белгородом погибла женщина

В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина — она скончалась на месте от полученных ранений. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что трагедия произошла на территории одного из частных домов. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Также в результате атаки были повреждены три жилых дома — в них выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы. Зафиксированы повреждения одного автомобиля. На месте происшествия работают экстренные службы. Данные о других пострадавших и масштабах разрушений пока уточняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе атаки беспилотников противника на автозаправочную станцию (АЗС) в городе Первомайск (ЛНР) погибли двое гражданских и вспыхнул пожар. В Белгородской области также зафиксирована одна жертва. Кроме того, и в Запорожской области ВС Украины нанесли массированный удар по Васильевскому муниципальному округу. В результате этого пострадали 12 человек, среди которых младенец 2024 года рождения, еще один местный житель погиб. К каким еще последствиям привели атаки ВСУ по регионам 21 сентября — в материале URA.RU.  Из-за украинских ударов в ЛНР погибли два мирных жителя В результате удара беспилотника по автозаправочной станции в городе Первомайске погибли два человека. В МЧС региона уточнили, что также загорелся наземный резервуар с пропаном. Пожаром были уничтожены два легковых автомобиля и повреждено административное здание. К ликвидации последствий происшествия были привлечены 10 сотрудников чрезвычайных служб и две единицы специализированной техники. По заявлению представителей МЧС, возгорание удалось оперативно локализовать и полностью потушить.  В Запорожской области погиб один человек и пострадали 12 ВС Украины нанесли массажированный удар по территории Васильевского муниципального округа в регионе. Целью стал многоквартирный дом, расположенный на улице Театральной. В результате этого пострадали 12 человек, среди которых женщины, пожилые люди и младенец 2024 года рождения. Трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Кроме того, есть один погибший, сообщил глава области Евгений Балицкий в telegram-канале.  На месте происшествия продолжают работать спасательные службы, а сохраняется опасность повторных обстрелов. Он рекомендовал местным жителям оставаться в укрытиях и внимательно следить за официальной информацией. Балицкий подчеркнул, что находится на постоянной связи с экстренными службами и лично контролирует процесс эвакуации граждан из опасных районов. Медработники оказывают всю необходимую помощь пострадавшим, при этом наиболее тяжелых пациентов при необходимости переведут в областные клиники для проведения интенсивной терапии. Под Белгородом погибла женщина В городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела ВСУ погибла женщина — она скончалась на месте от полученных ранений. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что трагедия произошла на территории одного из частных домов. Он выразил соболезнования родным и близким погибшей. Также в результате атаки были повреждены три жилых дома — в них выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы. Зафиксированы повреждения одного автомобиля. На месте происшествия работают экстренные службы. Данные о других пострадавших и масштабах разрушений пока уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...