При крушении вертолета Robinson погибли два человека

17 февраля 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

При экстренной посадке вертолета на Сахалине погибли два человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При крушении вертолета Robinson у пика Чехова на Сахалине погибли два человека. Всего на борту вертолета находилось пять человек. «По предварительной информации, два человека погибли после крушения вертолета Robinson в Сахалинской области», — сообщает Nation news. Еще один человек пострадал. Известно, что погибли пилот и один из пассажиров. Вертолет Robinson пропал с радаров в пятницу. Экстренные службы сообщили, что вертолет совершил экстренную посадку. На борту вертолета было пять человек: четверо пассажиров и пилот. Изначально сообщалось, что при крушении никто не погиб, но прибывший поисковой отряд не обнаружил на месте крушения двоих человек.

При крушении вертолета Robinson у пика Чехова на Сахалине погибли два человека. Всего на борту вертолета находилось пять человек. «По предварительной информации, два человека погибли после крушения вертолета Robinson в Сахалинской области», — сообщает Nation news. Еще один человек пострадал. Известно, что погибли пилот и один из пассажиров. Вертолет Robinson пропал с радаров в пятницу. Экстренные службы сообщили, что вертолет совершил экстренную посадку. На борту вертолета было пять человек: четверо пассажиров и пилот. Изначально сообщалось, что при крушении никто не погиб, но прибывший поисковой отряд не обнаружил на месте крушения двоих человек.