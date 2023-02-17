При крушении вертолета Robinson погибли два человека

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Отработка ликвидации ДТП при неблагоприятных погодных условиях. Екатеринбург, мчс, вертолет, зима, ми-8, ми8, ми 8
При экстренной посадке вертолета на Сахалине погибли два человека Фото:

При крушении вертолета Robinson у пика Чехова на Сахалине погибли два человека. Всего на борту вертолета находилось пять человек.

«По предварительной информации, два человека погибли после крушения вертолета Robinson в Сахалинской области», — сообщает Nation news. Еще один человек пострадал. Известно, что погибли пилот и один из пассажиров.

Вертолет Robinson пропал с радаров в пятницу. Экстренные службы сообщили, что вертолет совершил экстренную посадку. На борту вертолета было пять человек: четверо пассажиров и пилот. Изначально сообщалось, что при крушении никто не погиб, но прибывший поисковой отряд не обнаружил на месте крушения двоих человек.

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При крушении вертолета Robinson у пика Чехова на Сахалине погибли два человека. Всего на борту вертолета находилось пять человек. «По предварительной информации, два человека погибли после крушения вертолета Robinson в Сахалинской области», — сообщает Nation news. Еще один человек пострадал. Известно, что погибли пилот и один из пассажиров. Вертолет Robinson пропал с радаров в пятницу. Экстренные службы сообщили, что вертолет совершил экстренную посадку. На борту вертолета было пять человек: четверо пассажиров и пилот. Изначально сообщалось, что при крушении никто не погиб, но прибывший поисковой отряд не обнаружил на месте крушения двоих человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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