При крушении вертолета Robinson погибли два человека

При крушении вертолета Robinson у пика Чехова на Сахалине погибли два человека. Всего на борту вертолета находилось пять человек.
«По предварительной информации, два человека погибли после крушения вертолета Robinson в Сахалинской области», — сообщает Nation news. Еще один человек пострадал. Известно, что погибли пилот и один из пассажиров.
Вертолет Robinson пропал с радаров в пятницу. Экстренные службы сообщили, что вертолет совершил экстренную посадку. На борту вертолета было пять человек: четверо пассажиров и пилот. Изначально сообщалось, что при крушении никто не погиб, но прибывший поисковой отряд не обнаружил на месте крушения двоих человек.
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