19 февраля 2023

Бастрыкин раскрыл, зачем иностранным наемникам отрубают кисти и головы

Александр Бастрыкин: ВСУ уродуют тела иностранных наемников, чтобы их было сложно опознать
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Бастрыкин заявил, что ВСУ уродуют тела наемников, чтобы скрыть их личности Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отрубают погибшим иностранным наемникам головы и кисти рук, чтобы затруднить опознание тел. Об этом заявил председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«Украинская сторона старается любым путем скрыть данные о личности иностранцев. C целью осложнить опознание тел погибших наемников представители Вооруженных сил Украины отсекают им кисти и головы», — рассказал Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Ранее URA.RU рассказало, что ВСУ в Харькове пополнили подразделениями иностранных наемников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что наличие иностранных наемников на Украине не способно изменить ход спецоперации.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) отрубают погибшим иностранным наемникам головы и кисти рук, чтобы затруднить опознание тел. Об этом заявил председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Украинская сторона старается любым путем скрыть данные о личности иностранцев. C целью осложнить опознание тел погибших наемников представители Вооруженных сил Украины отсекают им кисти и головы», — рассказал Александр Бастрыкин в интервью ТАСС. Ранее URA.RU рассказало, что ВСУ в Харькове пополнили подразделениями иностранных наемников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что наличие иностранных наемников на Украине не способно изменить ход спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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