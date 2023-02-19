Бастрыкин раскрыл, зачем иностранным наемникам отрубают кисти и головы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отрубают погибшим иностранным наемникам головы и кисти рук, чтобы затруднить опознание тел. Об этом заявил председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«Украинская сторона старается любым путем скрыть данные о личности иностранцев. C целью осложнить опознание тел погибших наемников представители Вооруженных сил Украины отсекают им кисти и головы», — рассказал Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) отрубают погибшим иностранным наемникам головы и кисти рук, чтобы затруднить опознание тел. Об этом заявил председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин. «Украинская сторона старается любым путем скрыть данные о личности иностранцев. C целью осложнить опознание тел погибших наемников представители Вооруженных сил Украины отсекают им кисти и головы», — рассказал Александр Бастрыкин в интервью ТАСС. Ранее URA.RU рассказало, что ВСУ в Харькове пополнили подразделениями иностранных наемников. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что наличие иностранных наемников на Украине не способно изменить ход спецоперации.