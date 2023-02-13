Подполковник НМ ЛНР Марочко: иностранные наемники укрепляют ВСУ в Харькове

14 февраля 2023 в 10:37 Размер текста - 17 +

У наемников одинаковые рюкзаки с войсковой экипировкой Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Харькове укрепляются отрядами наемников из западной Европы и Польши. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «В пункты дислокации украинских подразделений в Харькове и области прибывают иностранные граждане. Отмечено прибытие англоязычных, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках», — сказал Марочко в беседе с РИА Новости.



Военный эксперт отметил, что наемников привозят на комфортабельных гражданских автобусах с европейскими номерами и знаками, и все иностранцы имеют одинаковую войсковую экипировку. Делать выводы о принадлежности к каким-то конкретным воинским формированиям Марочко не стал.



Спецоперация на Украине начала 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. В Минобороны РФ неоднократно отмечали, что на стороне ВСУ воюет множество иностранных наемников. По информации Следственного комитета РФ, зарплата наемников составляет от 30 до 100 тысяч гривен, пишет RT. Ранее западные СМИ сообщали, что американские власти усиливают давление на украинское правительство, принуждая его к более активным действиям на фронте.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Харькове укрепляются отрядами наемников из западной Европы и Польши. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке, военный эксперт Андрей Марочко. «В пункты дислокации украинских подразделений в Харькове и области прибывают иностранные граждане. Отмечено прибытие англоязычных, а также людей, разговаривающих на французском, немецком и польском языках», — сказал Марочко в беседе с РИА Новости. Военный эксперт отметил, что наемников привозят на комфортабельных гражданских автобусах с европейскими номерами и знаками, и все иностранцы имеют одинаковую войсковую экипировку. Делать выводы о принадлежности к каким-то конкретным воинским формированиям Марочко не стал. Спецоперация на Украине начала 24 февраля 2022 года по указу президента РФ Владимира Путина. В Минобороны РФ неоднократно отмечали, что на стороне ВСУ воюет множество иностранных наемников. По информации Следственного комитета РФ, зарплата наемников составляет от 30 до 100 тысяч гривен, пишет RT. Ранее западные СМИ сообщали, что американские власти усиливают давление на украинское правительство, принуждая его к более активным действиям на фронте.