ЕС ввел санкции против «Тинькоффа», «Альфа-банка» и «Росбанка»

Евросоюз (ЕС) ввел санкции в отношении финансовых организаций «Тинькофф» и «Альфа-банк», а также против уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. Документ опубликован на сайте Евросоюза.
В санкционный список вошли три банка, среди которых «Альфа-банк», «Росбанк» и «Тинькофф», следует из документа. Он опубликован на сайте ЕС. Также санкции введены в отношении Татьяны Москальковой, главы СПЧ Валерия Фадеева и других известных лиц.
После начала спецоперации страны ЕС начали активно вводить санкции против России, пытаясь ослабить ее. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупреждал, что в десятый антироссийский пакет санкций может войти около ста россиян. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, отмечала, что санкции будут направлены на закрытие лазеек в существующих ограничениях.
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Евросоюз (ЕС) ввел санкции в отношении финансовых организаций «Тинькофф» и «Альфа-банк», а также против уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. Документ опубликован на сайте Евросоюза. В санкционный список вошли три банка, среди которых «Альфа-банк», «Росбанк» и «Тинькофф», следует из документа. Он опубликован на сайте ЕС. Также санкции введены в отношении Татьяны Москальковой, главы СПЧ Валерия Фадеева и других известных лиц. После начала спецоперации страны ЕС начали активно вводить санкции против России, пытаясь ослабить ее. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупреждал, что в десятый антироссийский пакет санкций может войти около ста россиян. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, отмечала, что санкции будут направлены на закрытие лазеек в существующих ограничениях.