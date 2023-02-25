ЕС ввел санкции против «Тинькоффа», «Альфа-банка» и «Росбанка»

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Клипарт. Сургут, альфа банк
В новый санкционный список ЕС вошел «Альфа-банк» Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Евросоюз (ЕС) ввел санкции в отношении финансовых организаций «Тинькофф» и «Альфа-банк», а также против уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. Документ опубликован на сайте Евросоюза.

В санкционный список вошли три банка, среди которых «Альфа-банк», «Росбанк» и «Тинькофф», следует из документа. Он опубликован на сайте ЕС. Также санкции введены в отношении Татьяны Москальковой, главы СПЧ Валерия Фадеева и других известных лиц.

После начала спецоперации страны ЕС начали активно вводить санкции против России, пытаясь ослабить ее. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупреждал, что в десятый антироссийский пакет санкций может войти около ста россиян. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, отмечала, что санкции будут направлены на закрытие лазеек в существующих ограничениях.

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Евросоюз (ЕС) ввел санкции в отношении финансовых организаций «Тинькофф» и «Альфа-банк», а также против уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой. Документ опубликован на сайте Евросоюза. В санкционный список вошли три банка, среди которых «Альфа-банк», «Росбанк» и «Тинькофф», следует из документа. Он опубликован на сайте ЕС. Также санкции введены в отношении Татьяны Москальковой, главы СПЧ Валерия Фадеева и других известных лиц. После начала спецоперации страны ЕС начали активно вводить санкции против России, пытаясь ослабить ее. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупреждал, что в десятый антироссийский пакет санкций может войти около ста россиян. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в свою очередь, отмечала, что санкции будут направлены на закрытие лазеек в существующих ограничениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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