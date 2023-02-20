20 февраля 2023

У россиян появилась возможность покупать машины ушедших западных марок

«Ведомости»: иномарки ушедших брендов будут поставлять в Россию по параллельному импорту
© Служба новостей «URA.RU»
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Иномарки ушедших брендов будут ввозить в страну по параллельному импорту Фото:
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В России начались поставки иномарок ушедших западных брендов по параллельному импорту. Об этом сообщила руководитель департамента оптовых продаж автомобилей группы «Авилон» Грацин Беленова.

«Механизм работает следующим образом: мы заключаем с автодилерами сделку о сотрудничестве, принимаем от них заказы на импорт определенных моделей. Затем закупаем эти автомобили и передаем их в дилерские центры», — рассказала Беленова изданию «Ведомости».

Среди ушедших брендов, которые вновь будут доступны для россиян — Toyota, Volvo, Mercedes, BMW, Kia, Audi, Volkswagen и другие. По этой схеме в страну привезли уже около 4000 тысяч автомобилей.

Ранее сообщалось, что после начала спецоперации на Украине иностранные автопроизводители приостановили деятельность в России. В ответ российским правительством была запущена программа параллельного импорта. В частности, Минпромторг разрешил ввозить в страну иномарки.

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В России начались поставки иномарок ушедших западных брендов по параллельному импорту. Об этом сообщила руководитель департамента оптовых продаж автомобилей группы «Авилон» Грацин Беленова. «Механизм работает следующим образом: мы заключаем с автодилерами сделку о сотрудничестве, принимаем от них заказы на импорт определенных моделей. Затем закупаем эти автомобили и передаем их в дилерские центры», — рассказала Беленова изданию «Ведомости». Среди ушедших брендов, которые вновь будут доступны для россиян — Toyota, Volvo, Mercedes, BMW, Kia, Audi, Volkswagen и другие. По этой схеме в страну привезли уже около 4000 тысяч автомобилей. Ранее сообщалось, что после начала спецоперации на Украине иностранные автопроизводители приостановили деятельность в России. В ответ российским правительством была запущена программа параллельного импорта. В частности, Минпромторг разрешил ввозить в страну иномарки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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