У россиян появилась возможность покупать машины ушедших западных марок

«Ведомости»: иномарки ушедших брендов будут поставлять в Россию по параллельному импорту

21 февраля 2023 в 02:49 Размер текста - 17 +

Иномарки ушедших брендов будут ввозить в страну по параллельному импорту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России начались поставки иномарок ушедших западных брендов по параллельному импорту. Об этом сообщила руководитель департамента оптовых продаж автомобилей группы «Авилон» Грацин Беленова. «Механизм работает следующим образом: мы заключаем с автодилерами сделку о сотрудничестве, принимаем от них заказы на импорт определенных моделей. Затем закупаем эти автомобили и передаем их в дилерские центры», — рассказала Беленова изданию «Ведомости». Среди ушедших брендов, которые вновь будут доступны для россиян — Toyota, Volvo, Mercedes, BMW, Kia, Audi, Volkswagen и другие. По этой схеме в страну привезли уже около 4000 тысяч автомобилей. Ранее сообщалось, что после начала спецоперации на Украине иностранные автопроизводители приостановили деятельность в России. В ответ российским правительством была запущена программа параллельного импорта. В частности, Минпромторг разрешил ввозить в страну иномарки.

В России начались поставки иномарок ушедших западных брендов по параллельному импорту. Об этом сообщила руководитель департамента оптовых продаж автомобилей группы «Авилон» Грацин Беленова. «Механизм работает следующим образом: мы заключаем с автодилерами сделку о сотрудничестве, принимаем от них заказы на импорт определенных моделей. Затем закупаем эти автомобили и передаем их в дилерские центры», — рассказала Беленова изданию «Ведомости». Среди ушедших брендов, которые вновь будут доступны для россиян — Toyota, Volvo, Mercedes, BMW, Kia, Audi, Volkswagen и другие. По этой схеме в страну привезли уже около 4000 тысяч автомобилей. Ранее сообщалось, что после начала спецоперации на Украине иностранные автопроизводители приостановили деятельность в России. В ответ российским правительством была запущена программа параллельного импорта. В частности, Минпромторг разрешил ввозить в страну иномарки.