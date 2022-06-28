Путин разрешил легально ввозить в Россию iPhone и Coca-Cola

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Октябрьский таможенный пост Екатеринбургской таможни. Екатеринбург, склад, груз, грузоперевозки, импорт, разгрузка товара, вилочный погрузчик
В Россию смогут ввозить санкционные товары Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон о параллельном импорте освободит перевозчиков от уголовной и административной ответственности за ввоз санкционных товаров. Документ подписал президент России. Изменения вступают в силу со дня опубликования.

Ранее закон о параллельном импорте одобрили Госдума и Совфед. Минпромторг в мае составил список товаров, которые можно будет ввозить в обход санкций. В списке есть продукция компании Apple. Страны Запада ввели санкции против России, некоторые компании решили уйти с российского рынка из-за начала спецоперации РФ на Украине.

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон о параллельном импорте освободит перевозчиков от уголовной и административной ответственности за ввоз санкционных товаров. Документ подписал президент России. Изменения вступают в силу со дня опубликования. Ранее закон о параллельном импорте одобрили Госдума и Совфед. Минпромторг в мае составил список товаров, которые можно будет ввозить в обход санкций. В списке есть продукция компании Apple. Страны Запада ввели санкции против России, некоторые компании решили уйти с российского рынка из-за начала спецоперации РФ на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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