Путин разрешил легально ввозить в Россию iPhone и Coca-Cola

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон о параллельном импорте освободит перевозчиков от уголовной и административной ответственности за ввоз санкционных товаров. Документ подписал президент России. Изменения вступают в силу со дня опубликования.
Ранее закон о параллельном импорте одобрили Госдума и Совфед. Минпромторг в мае составил список товаров, которые можно будет ввозить в обход санкций. В списке есть продукция компании Apple. Страны Запада ввели санкции против России, некоторые компании решили уйти с российского рынка из-за начала спецоперации РФ на Украине.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал