Вучич предрек серьезные изменения в зоне СВО в течение трех дней

21 февраля 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Глава Сербии Александр Вучич считает, что изменения в зоне СВО произойдут в ближайшее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В течение трех дней в зоне спецоперации произойдут изменения. С таким прогнозом выступил президент Сербии Александр Вучич в кулуарах международной выставки военной техники и вооружений в Абу-Даби. «Я рассчитываю увидеть уже через день, два или три значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада», — заявил Александр Вучич. Его слова приводит сербское издание « Политика» . Президент России Владимир Путин считает внешнеполитический курс сербского лидера сбалансированным. Он отметил, что Сербия остается проверенным партнером Российской Федерации, передает RT. В свою очередь, Москва поддерживает Сербию в косовском вопросе.

В течение трех дней в зоне спецоперации произойдут изменения. С таким прогнозом выступил президент Сербии Александр Вучич в кулуарах международной выставки военной техники и вооружений в Абу-Даби. «Я рассчитываю увидеть уже через день, два или три значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада», — заявил Александр Вучич. Его слова приводит сербское издание «Политика». Президент России Владимир Путин считает внешнеполитический курс сербского лидера сбалансированным. Он отметил, что Сербия остается проверенным партнером Российской Федерации, передает RT. В свою очередь, Москва поддерживает Сербию в косовском вопросе.