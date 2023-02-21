Вучич предрек серьезные изменения в зоне СВО в течение трех дней

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, минометный расчет, 120мм возимый миномет 2б11, подготовка военных
Глава Сербии Александр Вучич считает, что изменения в зоне СВО произойдут в ближайшее время Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В течение трех дней в зоне спецоперации произойдут изменения. С таким прогнозом выступил президент Сербии Александр Вучич в кулуарах международной выставки военной техники и вооружений в Абу-Даби.

«Я рассчитываю увидеть уже через день, два или три значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада», — заявил Александр Вучич. Его слова приводит сербское издание «Политика».

Президент России Владимир Путин считает внешнеполитический курс сербского лидера сбалансированным. Он отметил, что Сербия остается проверенным партнером Российской Федерации, передает RT. В свою очередь, Москва поддерживает Сербию в косовском вопросе.

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В течение трех дней в зоне спецоперации произойдут изменения. С таким прогнозом выступил президент Сербии Александр Вучич в кулуарах международной выставки военной техники и вооружений в Абу-Даби. «Я рассчитываю увидеть уже через день, два или три значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада», — заявил Александр Вучич. Его слова приводит сербское издание «Политика». Президент России Владимир Путин считает внешнеполитический курс сербского лидера сбалансированным. Он отметил, что Сербия остается проверенным партнером Российской Федерации, передает RT. В свою очередь, Москва поддерживает Сербию в косовском вопросе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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