Вучич предрек серьезные изменения в зоне СВО в течение трех дней

В течение трех дней в зоне спецоперации произойдут изменения. С таким прогнозом выступил президент Сербии Александр Вучич в кулуарах международной выставки военной техники и вооружений в Абу-Даби.
«Я рассчитываю увидеть уже через день, два или три значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада», — заявил Александр Вучич. Его слова приводит сербское издание «
Президент России Владимир Путин считает внешнеполитический курс сербского лидера сбалансированным. Он отметил, что Сербия остается проверенным партнером Российской Федерации, передает RT. В свою очередь, Москва поддерживает Сербию в косовском вопросе.
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