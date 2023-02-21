Бывшего полицейского из ХМАО отправят в колонию за взятки и наркотики

22 февраля 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

В Нягани бывший полицейский отправится в колонию строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд назначил наказание бывшему оперуполномоченному отдела по контролю за оборотом наркотиков в Нягани Денису Падалкину. За взятки, мошенничество и незаконный оборот наркотиков его отправят в колонию строгого режима. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Подсудимый в июне 2020 года выявил преступление, совершенное жителем Нягани в сфере незаконного оборота наркотических средств. После этого он вымогал у местного жителя денежные средства в размере 230 тысяч рублей под угрозой его привлечения к уголовной ответственности. Подсудимый получил от последнего взятку в размере 50 тысяч рублей. При получении остальной части денежных средств в размере 40 тысяч рублей он был задержан сотрудниками собственной безопасности на месте преступления», — сказали в прокуратуре. В прокуратуре добавили, что ранее он похитил у местного жителя деньги, убедив его, что сможет защитить от уголовной ответственности. Также в машине Падалкин в крупном размере хранил наркотики. «Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 6 млн 900 тысяч рублей», — сказали в прокуратуре. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Суд назначил наказание бывшему оперуполномоченному отдела по контролю за оборотом наркотиков в Нягани Денису Падалкину. За взятки, мошенничество и незаконный оборот наркотиков его отправят в колонию строгого режима. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Подсудимый в июне 2020 года выявил преступление, совершенное жителем Нягани в сфере незаконного оборота наркотических средств. После этого он вымогал у местного жителя денежные средства в размере 230 тысяч рублей под угрозой его привлечения к уголовной ответственности. Подсудимый получил от последнего взятку в размере 50 тысяч рублей. При получении остальной части денежных средств в размере 40 тысяч рублей он был задержан сотрудниками собственной безопасности на месте преступления», — сказали в прокуратуре. В прокуратуре добавили, что ранее он похитил у местного жителя деньги, убедив его, что сможет защитить от уголовной ответственности. Также в машине Падалкин в крупном размере хранил наркотики. «Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 6 млн 900 тысяч рублей», — сказали в прокуратуре. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.