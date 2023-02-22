Глава МИД Венгрии призвал Путина и Байдена поговорить друг с другом

22 февраля 2023 в 21:10 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин должен переговорить с Джо Байденом, заявили в Венгрии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден должны провести переговоры. Такое мнение высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Посмотрев и послушав вчерашние речи российского и американского президентов, думаю, что они оказали бы большую услугу человечеству, если бы поговорили вчера друг с другом», — Петер Сийярто на пресс-конференции. Трансляция пресс-конференции велась в официальном аккаунте в Twitter Пакистанской народной партии. Он считает, что украинскому конфликту нужно срочно положить конец. Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию России 21 февраля, передает Nation News. В ходе выступления он обвинил США в том, что российско-американские отношения ухудшились. В тот же день в Варшаве к россиянам обратился Джо Байден. В нем он анонсировал новые антироссийские санкции, передает телеканал 360.

Президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден должны провести переговоры. Такое мнение высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. «Посмотрев и послушав вчерашние речи российского и американского президентов, думаю, что они оказали бы большую услугу человечеству, если бы поговорили вчера друг с другом», — Петер Сийярто на пресс-конференции. Трансляция пресс-конференции велась в официальном аккаунте в Twitter Пакистанской народной партии. Он считает, что украинскому конфликту нужно срочно положить конец. Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию России 21 февраля, передает Nation News. В ходе выступления он обвинил США в том, что российско-американские отношения ухудшились. В тот же день в Варшаве к россиянам обратился Джо Байден. В нем он анонсировал новые антироссийские санкции, передает телеканал 360.