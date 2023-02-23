В США анонсировали новые санкции против России

Замгоссекретаря США Нуланд: новые санкции затронут китайские компании и российские банки

23 февраля 2023 в 21:09 Размер текста - 17 +

Новые санкции против России будут введены 24 февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новый пакет санкций против России будет объявлен 24 февраля. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, отмечая, что санкции коснутся китайских компаний и российских банков. «В пятницу [24 февраля] будет объявлен дополнительный пакет санкций. Мы также усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе», — заявила Виктория Нуланд в разговоре с изданием The Washington Post. Она отметила, что новые ограничения также коснутся ряда российских банков. Санкции введут не только США, но и страны G7, заключила Нуланд. После начала спецоперации страны Запада стали вводить против России санкции. RT передает, что антироссийские санкции, которые связаны с украинским кризисом, страны ЕС и США стали разрабатывать еще в декабре 2021 года. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России будет включать в себя меры по борьбе с обходом предыдущих.

Новый пакет санкций против России будет объявлен 24 февраля. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, отмечая, что санкции коснутся китайских компаний и российских банков. «В пятницу [24 февраля] будет объявлен дополнительный пакет санкций. Мы также усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе», — заявила Виктория Нуланд в разговоре с изданием The Washington Post. Она отметила, что новые ограничения также коснутся ряда российских банков. Санкции введут не только США, но и страны G7, заключила Нуланд. После начала спецоперации страны Запада стали вводить против России санкции. RT передает, что антироссийские санкции, которые связаны с украинским кризисом, страны ЕС и США стали разрабатывать еще в декабре 2021 года. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России будет включать в себя меры по борьбе с обходом предыдущих.