В США анонсировали новые санкции против России

Новый пакет санкций против России будет объявлен 24 февраля. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, отмечая, что санкции коснутся китайских компаний и российских банков.
«В пятницу [24 февраля] будет объявлен дополнительный пакет санкций. Мы также усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе», — заявила Виктория Нуланд в разговоре с изданием The Washington Post. Она отметила, что новые ограничения также коснутся ряда российских банков. Санкции введут не только США, но и страны G7, заключила Нуланд.
После начала спецоперации страны Запада стали вводить против России санкции. RT передает, что антироссийские санкции, которые связаны с украинским кризисом, страны ЕС и США стали разрабатывать еще в декабре 2021 года. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России будет включать в себя меры по борьбе с обходом предыдущих.
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