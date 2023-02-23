В США анонсировали новые санкции против России

Замгоссекретаря США Нуланд: новые санкции затронут китайские компании и российские банки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг ЛГБТ на посольстве Соединенных Штатов Америки. Москва, американский флаг, флаг сша, американское посольство, посольство сша
Новые санкции против России будут введены 24 февраля Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Новый пакет санкций против России будет объявлен 24 февраля. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, отмечая, что санкции коснутся китайских компаний и российских банков.

«В пятницу [24 февраля] будет объявлен дополнительный пакет санкций. Мы также усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе», — заявила Виктория Нуланд в разговоре с изданием The Washington Post. Она отметила, что новые ограничения также коснутся ряда российских банков. Санкции введут не только США, но и страны G7, заключила Нуланд.

После начала спецоперации страны Запада стали вводить против России санкции. RT передает, что антироссийские санкции, которые связаны с украинским кризисом, страны ЕС и США стали разрабатывать еще в декабре 2021 года. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России будет включать в себя меры по борьбе с обходом предыдущих.

URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!

Новый пакет санкций против России будет объявлен 24 февраля. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, отмечая, что санкции коснутся китайских компаний и российских банков. «В пятницу [24 февраля] будет объявлен дополнительный пакет санкций. Мы также усилим давление на компании, базирующиеся в Китае или китайские предприятия в Европе», — заявила Виктория Нуланд в разговоре с изданием The Washington Post. Она отметила, что новые ограничения также коснутся ряда российских банков. Санкции введут не только США, но и страны G7, заключила Нуланд. После начала спецоперации страны Запада стали вводить против России санкции. RT передает, что антироссийские санкции, которые связаны с украинским кризисом, страны ЕС и США стали разрабатывать еще в декабре 2021 года. Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис отметил, что десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России будет включать в себя меры по борьбе с обходом предыдущих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...