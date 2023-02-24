Премьер Украины Шмыгаль приравнял ВСУ к армии НАТО

24 февраля 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

Денис Шмыгаль заявил, что ВСУ может поделиться с НАТО опытом ведения боевых действий Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически стали армией НАТО благодаря внедренным в украинскую армию стандартам Североатлантического альянса. Такое заявление сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. «Фактически, украинская армия уже является армией НАТО, потому что вся наша техника — это техника НАТО. Мы внедрили стандарты НАТО в наших вооруженных силах», — сказал Денис Шмыгаль в интервью изданию El Confidencial . По словам премьер-министра Украины, у ВСУ имеется большой опыт ведения вооруженных конфликтов, которым украинская сторона могла бы поделиться с другими членами НАТО. «Все это дает мне уверенность в том, что Украина в ближайшем будущем станет очень сильным и одновременно необходимым членом НАТО», — заявил Шмыгаль. Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Однако в Североатлантическом альянсе отказали украинскому лидеру из-за нежелания напрямую воевать с Россией, напоминает телеканал360. Позже стало известно, что страны из «Бухарестской девятки», а именно Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония выступили за то, чтобы принять Украину в состав НАТО, передает Life . Спустя время генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг пригласил Зеленского на саммит блока в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) фактически стали армией НАТО благодаря внедренным в украинскую армию стандартам Североатлантического альянса. Такое заявление сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль. «Фактически, украинская армия уже является армией НАТО, потому что вся наша техника — это техника НАТО. Мы внедрили стандарты НАТО в наших вооруженных силах», — сказал Денис Шмыгаль в интервью изданию El Confidencial. По словам премьер-министра Украины, у ВСУ имеется большой опыт ведения вооруженных конфликтов, которым украинская сторона могла бы поделиться с другими членами НАТО. «Все это дает мне уверенность в том, что Украина в ближайшем будущем станет очень сильным и одновременно необходимым членом НАТО», — заявил Шмыгаль. Ранее президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Однако в Североатлантическом альянсе отказали украинскому лидеру из-за нежелания напрямую воевать с Россией, напоминает телеканал360. Позже стало известно, что страны из «Бухарестской девятки», а именно Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония выступили за то, чтобы принять Украину в состав НАТО, передает Life. Спустя время генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг пригласил Зеленского на саммит блока в Вильнюсе, который состоится 11—12 июля, пишет «Национальная служба новостей».