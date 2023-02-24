Власти США отберут имущество Вексельберга на 75 млн долларов

24 февраля 2023 в 20:40 Размер текста - 17 +

Виктора Вексельберга обвинили в обходе антироссийских санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В США добиваются конфискации имущества российского олигарха Виктора Вексельберга на сумму 75 миллионов долларов. В жалобе на предпринимателя указали, что его имущество является доходом от нарушения антироссийских санкций, сообщили в Министерстве юстиции. «Соединенные Штаты добиваются конфискации 75 миллионов долларов в элитной недвижимости, принадлежащей олигарху Виктору Вексельбергу», — говорится в сообщении . В ведомстве уточнили, что имущество, принадлежащее Вексельбергу является доходом от обхода санкций против России. Также в гражданском иске против бизнесмена заявили, что его средства были вовлечены международные операции по отмыванию денег. После начала спецоперации Запад начал активно вводить санкции против России и пытаться отрезать ее от остального мира. Против российской стороны было введено 9 пакетов ограничений. Не так давно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций, приуроченный к годовщине начала СВО.

В США добиваются конфискации имущества российского олигарха Виктора Вексельберга на сумму 75 миллионов долларов. В жалобе на предпринимателя указали, что его имущество является доходом от нарушения антироссийских санкций, сообщили в Министерстве юстиции. «Соединенные Штаты добиваются конфискации 75 миллионов долларов в элитной недвижимости, принадлежащей олигарху Виктору Вексельбергу», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что имущество, принадлежащее Вексельбергу является доходом от обхода санкций против России. Также в гражданском иске против бизнесмена заявили, что его средства были вовлечены международные операции по отмыванию денег. После начала спецоперации Запад начал активно вводить санкции против России и пытаться отрезать ее от остального мира. Против российской стороны было введено 9 пакетов ограничений. Не так давно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала десятый пакет санкций, приуроченный к годовщине начала СВО.