Пушилин объяснил, почему нельзя прекращать спецоперацию Пушилин: Россия должна достигнуть своих целей, чтобы завершить СВО 24 февраля 2023 в 21:18 Размер текста - 17 + Россия должна достигнуть все цели СВО для завершения конфликта, заявил Денис Пушилин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Прекращать спецоперацию на Украине до достижения всех целей России нельзя, так как это не предотвратит, а лишь отложит новую войну. Такое заявление сделал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «А мы при этом должны понимать, что прекратить СВО, не достигнув ее целей, означает просто отложить новую войну на более поздний срок», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале . Поэтому, добавил он, мирный план Китая неприемлем по соответствующим «украинским» пунктам. Ранее представители МИД Китая представили мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Согласно ему, стороны должны направить все силы на скорейшее возобновление диалога и деэскалацию ситуации. Прекращать спецоперацию на Украине до достижения всех целей России нельзя, так как это не предотвратит, а лишь отложит новую войну. Такое заявление сделал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. «А мы при этом должны понимать, что прекратить СВО, не достигнув ее целей, означает просто отложить новую войну на более поздний срок», — написал Денис Пушилин в своем telegram-канале. Поэтому, добавил он, мирный план Китая неприемлем по соответствующим «украинским» пунктам. Ранее представители МИД Китая представили мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Согласно ему, стороны должны направить все силы на скорейшее возобновление диалога и деэскалацию ситуации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям