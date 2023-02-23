В Китае раскрыли детали плана по урегулированию конфликта на Украине

Представители МИД Китая расписали мирный план по конфликту на Украине на 12 пунктов

24 февраля 2023 в 06:31 Размер текста - 17 +

Ван И предложил план по урегулированию конфликта на Украине из 12 пунктов Фото: МИД России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Китае расписали мирный план по разрешению конфликта на Украине на 12 пунктов. О деталях плана рассказали представители Министерства иностранных дел Китая. «Все стороны должны сохранять рациональность и проявлять сдержанность, избегать раздувания пламени и обострения напряженности и не допускать дальнейшего обострения или даже выхода кризиса из-под контроля. Все стороны должны поддержать Россию и Украину в работе в одном направлении и скорейшем возобновлении прямого диалога, с тем чтобы постепенно деэскалировать ситуацию и в конечном итоге достичь всеобъемлющего прекращения огня», — говорится в третьем пункте плана, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел Китая. Помимо этого, в МИД страны предложили уважать суверенитет всех стран, отказаться от стремления к собственной безопасности за счет безопасности других и возобновить мирные переговоры между участниками конфликта. Также в плане указано, что необходимо поощрять и поддерживать все меры, способствующие ослаблению гуманитарного кризиса, защищать гражданское население от нападений. В седьмом и восьмом пунктах говорится о важности обеспечения безопасности атомных электростанций и игнорирования решения конфликта с помощью ядерного оружия. Помимо этого, в министерстве подчеркнули, что необходимо реализовать Черноморскую зерновую инициативу, подписанную Россией, Турцией, Украиной и ООН. В последних трех пунктах говорится, что стоит прекратить вводить односторонние санкции, а вместо этого международному сообществу необходимо принять меры в поддержку постконфликтного восстановления в зонах конфликтов. Также в МИД Китая отметили, что все стороны должны добросовестно поддерживать существующую мировую экономическую систему и выступать против использования мировой экономики в качестве инструмента или оружия в политических целях. Ранее руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с Путиным заявил, что страна ценит желание России закончить конфликт на Украине путем переговоров. Накануне китайский политик заявлял, что намерен сохранить дружбу между странами. До этого стало известно, что лидеры Европы надеялись на смягчение тона Китая и готовность держать дистанцию с РФ. Вместо этого Ван И на конференции в Мюнхене «разжег словесную войну» с США, пишет The New York Times. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Китае расписали мирный план по разрешению конфликта на Украине на 12 пунктов. О деталях плана рассказали представители Министерства иностранных дел Китая. «Все стороны должны сохранять рациональность и проявлять сдержанность, избегать раздувания пламени и обострения напряженности и не допускать дальнейшего обострения или даже выхода кризиса из-под контроля. Все стороны должны поддержать Россию и Украину в работе в одном направлении и скорейшем возобновлении прямого диалога, с тем чтобы постепенно деэскалировать ситуацию и в конечном итоге достичь всеобъемлющего прекращения огня», — говорится в третьем пункте плана, опубликованном на официальном сайте Министерства иностранных дел Китая. Помимо этого, в МИД страны предложили уважать суверенитет всех стран, отказаться от стремления к собственной безопасности за счет безопасности других и возобновить мирные переговоры между участниками конфликта. Также в плане указано, что необходимо поощрять и поддерживать все меры, способствующие ослаблению гуманитарного кризиса, защищать гражданское население от нападений. В седьмом и восьмом пунктах говорится о важности обеспечения безопасности атомных электростанций и игнорирования решения конфликта с помощью ядерного оружия. Помимо этого, в министерстве подчеркнули, что необходимо реализовать Черноморскую зерновую инициативу, подписанную Россией, Турцией, Украиной и ООН. В последних трех пунктах говорится, что стоит прекратить вводить односторонние санкции, а вместо этого международному сообществу необходимо принять меры в поддержку постконфликтного восстановления в зонах конфликтов. Также в МИД Китая отметили, что все стороны должны добросовестно поддерживать существующую мировую экономическую систему и выступать против использования мировой экономики в качестве инструмента или оружия в политических целях. Ранее руководитель канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И на встрече с Путиным заявил, что страна ценит желание России закончить конфликт на Украине путем переговоров. Накануне китайский политик заявлял, что намерен сохранить дружбу между странами. До этого стало известно, что лидеры Европы надеялись на смягчение тона Китая и готовность держать дистанцию с РФ. Вместо этого Ван И на конференции в Мюнхене «разжег словесную войну» с США, пишет The New York Times.