Политолог Чадаев назвал Путина главным наследием Павловского

27 февраля 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Политолог Алексей Чадаев рассказал о главном достижении карьеры покойного Глеба Павловского Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главный результат трудов скончавшегося политолога Глеба Павловского — президент России Владимир Путин. Об этом рассказал политолог Алексей Чадаев. Он рассказал, что Павловский был одним из ключевых участников команды, которая обеспечила передачу власти от первого президента России Бориса Ельцина Владимиру Путину. «Главное его политическое наследство, нравилось ему это или нет, — это президент Путин. Он был одним из ключевых людей того штаба, которые обеспечили передачу власти ему от Ельцина», — заявил Алексей Чадаев «Ридусу». Он отметил, что в последнее время Павловский отдалился от администрации президента. Также Чадаев рассказал, что тема «национальной истории» появилась в риторике президента благодаря Глебу Павловскому. Политолог, директор Фонда эффективной политики и издатель «Русского журнала» Глеб Павловский скончался в ночь на 27 февраля. Павловскому был 71 год.

Главный результат трудов скончавшегося политолога Глеба Павловского — президент России Владимир Путин. Об этом рассказал политолог Алексей Чадаев. Он рассказал, что Павловский был одним из ключевых участников команды, которая обеспечила передачу власти от первого президента России Бориса Ельцина Владимиру Путину. «Главное его политическое наследство, нравилось ему это или нет, — это президент Путин. Он был одним из ключевых людей того штаба, которые обеспечили передачу власти ему от Ельцина», — заявил Алексей Чадаев «Ридусу». Он отметил, что в последнее время Павловский отдалился от администрации президента. Также Чадаев рассказал, что тема «национальной истории» появилась в риторике президента благодаря Глебу Павловскому. Политолог, директор Фонда эффективной политики и издатель «Русского журнала» Глеб Павловский скончался в ночь на 27 февраля. Павловскому был 71 год.