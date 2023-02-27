Политолог Глеб Павловский скончался на 72-м году жизни

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IV конгресс РАПК
Глеб Павловский скончался на 72-м году жизни Фото:

Политолог и основатель «Фонда эффективной политики», разрабатывавшего президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года, Глеб Павловский ушел из жизни 27 февраля в возрасте 71 год. Об этом сообщил его друг, заведующий кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Симон Кордонский.

«Российский политолог, основатель „Фонда эффективной политики“ Глеб Павловский скончался в ночь на 27 февраля», — сообщил Симон Кордонский. Его слова приводят «Ведомости» в своем в telegram-канале.

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Политолог и основатель «Фонда эффективной политики», разрабатывавшего президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года, Глеб Павловский ушел из жизни 27 февраля в возрасте 71 год. Об этом сообщил его друг, заведующий кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Симон Кордонский. «Российский политолог, основатель „Фонда эффективной политики“ Глеб Павловский скончался в ночь на 27 февраля», — сообщил Симон Кордонский. Его слова приводят «Ведомости» в своем в telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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