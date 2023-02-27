Политолог Глеб Павловский скончался на 72-м году жизни

27 февраля 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Глеб Павловский скончался на 72-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Политолог и основатель «Фонда эффективной политики», разрабатывавшего президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года, Глеб Павловский ушел из жизни 27 февраля в возрасте 71 год. Об этом сообщил его друг, заведующий кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Симон Кордонский. «Российский политолог, основатель „Фонда эффективной политики“ Глеб Павловский скончался в ночь на 27 февраля», — сообщил Симон Кордонский. Его слова приводят «Ведомости» в своем в telegram-канале.

Политолог и основатель «Фонда эффективной политики», разрабатывавшего президентскую кампанию Владимира Путина 2000 года, Глеб Павловский ушел из жизни 27 февраля в возрасте 71 год. Об этом сообщил его друг, заведующий кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Симон Кордонский. «Российский политолог, основатель „Фонда эффективной политики“ Глеб Павловский скончался в ночь на 27 февраля», — сообщил Симон Кордонский. Его слова приводят «Ведомости» в своем в telegram-канале.