В Кургане обсуждают нового замгубернатора, не успевающую работать с документами

28 февраля 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Замгубернатора Наталья Кирилова не успевает работать с документами, заявил инсайдер Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Курганские чиновники переживают за нового и. о. замгубернатора по соцполитике Наталью Кирилову, которая не справляется с обязанностями без помощницы. Строительство проблемных соцобъектов требует ее пристального внимания по части документов, особенно из-за участия федерального бюджета в проектах. «Кабинет Кириловой завален бумагами, но замгубернатора постоянно вызывают на выезды и массовые мероприятия. У бывшего замгубернатора Ларисы Кокориной была помощница, которая занималась бумагами, а у Кириловой ее нет. Когда появится неизвестно, а решать проблемы надо сейчас», — рассказал источник URA.RU из числа политэлит. По словам другого инсайдера, Кирилову активно привлекают к встречам с гражданами и к массовым мероприятиям, однако выступать с речью и обращениями пока не дают. Корреспондент URA.RU направил запрос по соответствующей теме в пресс-службу областного правительства. Ответ пока не поступил. До этого URA.RU сообщало, что 22 февраля Кирилова встретилась с участниками специальной военной операции в Курганском госпитале для ветеранов. Позже, в этот же день, она посетила митинг в ЦПКиО, посвященный Дню защитника Отечества, при этом с официальными обращениями со сцены она не выступала. Накануне, 27 февраля, совместно с губернатором Вадимом Шумковым она проверила ход ремонтных работ в Областном театре драмы и театре кукол «Гулливер». Об этом губернатор писал в своем telegram-канале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганские чиновники переживают за нового и. о. замгубернатора по соцполитике Наталью Кирилову, которая не справляется с обязанностями без помощницы. Строительство проблемных соцобъектов требует ее пристального внимания по части документов, особенно из-за участия федерального бюджета в проектах. «Кабинет Кириловой завален бумагами, но замгубернатора постоянно вызывают на выезды и массовые мероприятия. У бывшего замгубернатора Ларисы Кокориной была помощница, которая занималась бумагами, а у Кириловой ее нет. Когда появится неизвестно, а решать проблемы надо сейчас», — рассказал источник URA.RU из числа политэлит. По словам другого инсайдера, Кирилову активно привлекают к встречам с гражданами и к массовым мероприятиям, однако выступать с речью и обращениями пока не дают. Корреспондент URA.RU направил запрос по соответствующей теме в пресс-службу областного правительства. Ответ пока не поступил. До этого URA.RU сообщало, что 22 февраля Кирилова встретилась с участниками специальной военной операции в Курганском госпитале для ветеранов. Позже, в этот же день, она посетила митинг в ЦПКиО, посвященный Дню защитника Отечества, при этом с официальными обращениями со сцены она не выступала. Накануне, 27 февраля, совместно с губернатором Вадимом Шумковым она проверила ход ремонтных работ в Областном театре драмы и театре кукол «Гулливер». Об этом губернатор писал в своем telegram-канале.