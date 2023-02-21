Новый зам курганского губернатора встретилась с участниками СВО в госпитале

22 февраля 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Наталья Кирилова поговорила с участниками СВО в Курганском госпитале Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Исполняющая обязанности заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова встретилась с участниками специальной военной операции в Курганском госпитале для ветеранов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама Кирилова во время митинга в поддержку защитников отечества. «Я сегодня встречалась с участниками СВО, которые сейчас проходят реабилитацию в нашем госпитале для ветеранов. Они разные и по возрасту, и по жизненному опыту, кто-то был мобилизован, кто-то пошел добровольцем. Но знаете, что их объединяет, когда мы общались, это очень четко прочувствовалось, один из них сказал: „Когда в наших стреляют нацисты, как мы можем остаться в стороне?“ Готовность защищать свое Отечество, своих близких, мужественно, до последней капли крови. После того, как пройдут реабилитацию, многие собираются обратно на фронт», — рассказала Кирилова. Заместитель губернатора отметила, что правительство продолжит оказывать бойцам поддержку, закупать и отправлять снаряжение, экипировку. По поручению губернатора Вадима Шумкова сейчас особое внимание будет уделяться реабилитации, восстановлению здоровья бойцов. Семьям участников СВО из Курганской области также продолжат оказывать материальную и психологическую помощь. URA.RU писало, что в парке Кургана прошел митинг, посвященный Дню защитника Отечества. В нем приняли участие порядка пяти тысяч человек, а также мэр Кургана Елена Ситникова, и. о. замгубернатора Курганской области Наталья Кирилова, председатель гордумы Кургана Игорь Прозоров. Ранее губернатор Вадим Шумков заявил, что Курганский госпиталь включен в систему реабилитации участников СВО. По данным на 14 февраля, в госпитале получили лечение больше двадцати бойцов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исполняющая обязанности заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова встретилась с участниками специальной военной операции в Курганском госпитале для ветеранов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама Кирилова во время митинга в поддержку защитников отечества. «Я сегодня встречалась с участниками СВО, которые сейчас проходят реабилитацию в нашем госпитале для ветеранов. Они разные и по возрасту, и по жизненному опыту, кто-то был мобилизован, кто-то пошел добровольцем. Но знаете, что их объединяет, когда мы общались, это очень четко прочувствовалось, один из них сказал: „Когда в наших стреляют нацисты, как мы можем остаться в стороне?“ Готовность защищать свое Отечество, своих близких, мужественно, до последней капли крови. После того, как пройдут реабилитацию, многие собираются обратно на фронт», — рассказала Кирилова. Заместитель губернатора отметила, что правительство продолжит оказывать бойцам поддержку, закупать и отправлять снаряжение, экипировку. По поручению губернатора Вадима Шумкова сейчас особое внимание будет уделяться реабилитации, восстановлению здоровья бойцов. Семьям участников СВО из Курганской области также продолжат оказывать материальную и психологическую помощь. URA.RU писало, что в парке Кургана прошел митинг, посвященный Дню защитника Отечества. В нем приняли участие порядка пяти тысяч человек, а также мэр Кургана Елена Ситникова, и. о. замгубернатора Курганской области Наталья Кирилова, председатель гордумы Кургана Игорь Прозоров. Ранее губернатор Вадим Шумков заявил, что Курганский госпиталь включен в систему реабилитации участников СВО. По данным на 14 февраля, в госпитале получили лечение больше двадцати бойцов.