Компания Пригожина попала под санкции Японии

ЧВК «Вагнер» и еще 20 организаций из РФ попали под санкции Японии
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Япония вводит экспортные ограничения в отношении Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и еще 20 организаций из РФ. Об этом сообщили в МИД страны.
«Частная военная компания „Вагнер“, она же, следующие пять псевдонимов -Частная военная компания „Вагнер“;- Чвк Вагнер; — ЧВК Вагнер;- Группа Вагнера; и- Группа Вагнера», —
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