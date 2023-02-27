Компания Пригожина попала под санкции Японии

28 февраля 2023 в 06:39 Размер текста - 17 +

ЧВК «Вагнер» и еще 20 организаций из РФ попали под санкции Японии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Япония вводит экспортные ограничения в отношении Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и еще 20 организаций из РФ. Об этом сообщили в МИД страны. «Частная военная компания „Вагнер“, она же, следующие пять псевдонимов -Частная военная компания „Вагнер“;- Чвк Вагнер; — ЧВК Вагнер;- Группа Вагнера; и- Группа Вагнера», — указано на сайте ведомства.

Япония вводит экспортные ограничения в отношении Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и еще 20 организаций из РФ. Об этом сообщили в МИД страны. «Частная военная компания „Вагнер“, она же, следующие пять псевдонимов -Частная военная компания „Вагнер“;- Чвк Вагнер; — ЧВК Вагнер;- Группа Вагнера; и- Группа Вагнера», — указано на сайте ведомства.