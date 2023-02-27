27 февраля 2023

Компания Пригожина попала под санкции Японии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЧВК «Вагнер» и еще 20 организаций из РФ попали под санкции Японии Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Япония вводит экспортные ограничения в отношении Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и еще 20 организаций из РФ. Об этом сообщили в МИД страны.

«Частная военная компания „Вагнер“, она же, следующие пять псевдонимов -Частная военная компания „Вагнер“;- Чвк Вагнер; — ЧВК Вагнер;- Группа Вагнера; и- Группа Вагнера», — указано на сайте ведомства.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Япония вводит экспортные ограничения в отношении Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и еще 20 организаций из РФ. Об этом сообщили в МИД страны. «Частная военная компания „Вагнер“, она же, следующие пять псевдонимов -Частная военная компания „Вагнер“;- Чвк Вагнер; — ЧВК Вагнер;- Группа Вагнера; и- Группа Вагнера», — указано на сайте ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...