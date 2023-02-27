27 февраля 2023

В Нижневартовске умер депутат городской думы

Депутат думы Нижневартовска Андрей Лицук ушел из жизни в 47 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Думы города 6 созыва. Нижневартовск, лицук андрей
Депутату Андрею Лицуку было 47 лет Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) скончался депутат городской думы Андрей Лицук. Об этом в своем telegram-канале сообщил его коллега Николай Молоков.

«Ушел из жизни депутат по одномандатному избирательному округу Андрей Артурович Лицук. Соболезнования родным и близким», — написал Молоков.

Источник URA.RU в политическом истеблишменте города сообщил, что, по его информации, 47-летний Лицук накануне почувствовал себя плохо. В аппарате думы Нижневартовска подтвердили информацию и сообщили, что подробностями смерти депутата пока не располагают. «Все обстоятельства устанавливаются, мы сами узнали только что. По дате похорон пока также никаких подробностей нет, сообщим все позже», — уточнили в думе.

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В Нижневартовске (ХМАО) скончался депутат городской думы Андрей Лицук. Об этом в своем telegram-канале сообщил его коллега Николай Молоков. «Ушел из жизни депутат по одномандатному избирательному округу Андрей Артурович Лицук. Соболезнования родным и близким», — написал Молоков. Источник URA.RU в политическом истеблишменте города сообщил, что, по его информации, 47-летний Лицук накануне почувствовал себя плохо. В аппарате думы Нижневартовска подтвердили информацию и сообщили, что подробностями смерти депутата пока не располагают. «Все обстоятельства устанавливаются, мы сами узнали только что. По дате похорон пока также никаких подробностей нет, сообщим все позже», — уточнили в думе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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