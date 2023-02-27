В Нижневартовске умер депутат городской думы

В Нижневартовске (ХМАО) скончался депутат городской думы Андрей Лицук. Об этом в своем telegram-канале сообщил его коллега Николай Молоков.
«Ушел из жизни депутат по одномандатному избирательному округу Андрей Артурович Лицук. Соболезнования родным и близким», — написал Молоков.
Источник URA.RU в политическом истеблишменте города сообщил, что, по его информации, 47-летний Лицук накануне почувствовал себя плохо. В аппарате думы Нижневартовска подтвердили информацию и сообщили, что подробностями смерти депутата пока не располагают. «Все обстоятельства устанавливаются, мы сами узнали только что. По дате похорон пока также никаких подробностей нет, сообщим все позже», — уточнили в думе.
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