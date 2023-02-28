Военкор раскрыл способ, который использует Минобороны РФ, для борьбы с провокациями

Военкор Ткач: Минобороны раскрывает планы ВСУ для борьбы с провокациями

28 февраля 2023 в 19:34 Размер текста - 17 +

Заявления Минобороны РФ мешают США применять в целях провокации химоружие, считает Василий Ткач Фото (архив): Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сообщая о грядущих провокациях США в отношении применения химического оружия в зоне спецоперации на Украине, Министерство обороны России тем самым снижает риск их возникновения. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Единственное, что мешает США в организации подобных провокаций, — это когда информация о том, что они могут быть проведены, просачивается в прессу. Когда об этом уже начинают говорить, что такое возможно, устраивать ее зачастую уже не имеет смысла, потому что информационный эффект будет совсем другим. Поэтому такими заявлениями, которые делает Министерство обороны РФ, риск именно подобных провокаций уменьшается», — объяснил Василий Ткач. По словам военкора, чаще всего ВСУ используют химические вещества при взрывах емкостей. «Распыление с беспилотников имеет смысл при использовании какого-то биологического оружия, возбудителей опасных инфекций. При применении же химических веществ идет большое рассеяние и концентрация будет сильно падать. Можно с какого-то самолета большого распылить, но это опять же цель для российской системы ПВО. Поэтому нет смысла их использовать. Так что, скорее всего только какая-то заминированная емкость с веществом, подрыв. Это такой более или менее реалистичный сценарий. Уже были такие варианты — оставить емкости с химикатом где-нибудь в городе, завести в тот же Артемовск (Бахмут), там подорвать и заявить, что это, смотрите, Россия сделала. Подобные акции киевский режим уже планировал. Минировали емкости на химических предприятиях, которые они оставляли, отступая перед российскими войсками. Но тогда не получилось у них взорвать», — добавил Ткач. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ Игорь Кириллов заявил, что США готовят крупную провокацию с применением химических веществ на Украине. Использовать они планируют «Би-Зет». Вещество использовалось американцами в ходе войны во Вьетнаме. Химпрепарат вызывает острый психоз, приводит к нарушению памяти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сообщая о грядущих провокациях США в отношении применения химического оружия в зоне спецоперации на Украине, Министерство обороны России тем самым снижает риск их возникновения. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Василий Ткач. «Единственное, что мешает США в организации подобных провокаций, — это когда информация о том, что они могут быть проведены, просачивается в прессу. Когда об этом уже начинают говорить, что такое возможно, устраивать ее зачастую уже не имеет смысла, потому что информационный эффект будет совсем другим. Поэтому такими заявлениями, которые делает Министерство обороны РФ, риск именно подобных провокаций уменьшается», — объяснил Василий Ткач. По словам военкора, чаще всего ВСУ используют химические вещества при взрывах емкостей. «Распыление с беспилотников имеет смысл при использовании какого-то биологического оружия, возбудителей опасных инфекций. При применении же химических веществ идет большое рассеяние и концентрация будет сильно падать. Можно с какого-то самолета большого распылить, но это опять же цель для российской системы ПВО. Поэтому нет смысла их использовать. Так что, скорее всего только какая-то заминированная емкость с веществом, подрыв. Это такой более или менее реалистичный сценарий. Уже были такие варианты — оставить емкости с химикатом где-нибудь в городе, завести в тот же Артемовск (Бахмут), там подорвать и заявить, что это, смотрите, Россия сделала. Подобные акции киевский режим уже планировал. Минировали емкости на химических предприятиях, которые они оставляли, отступая перед российскими войсками. Но тогда не получилось у них взорвать», — добавил Ткач. Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ Игорь Кириллов заявил, что США готовят крупную провокацию с применением химических веществ на Украине. Использовать они планируют «Би-Зет». Вещество использовалось американцами в ходе войны во Вьетнаме. Химпрепарат вызывает острый психоз, приводит к нарушению памяти.