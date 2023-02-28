Начальник войск РХБЗ Кириллов: США готовят масштабную провокацию с химикатами на Украине

28 февраля 2023 в 10:21 Размер текста - 17 +

Игорь Кириллов заявил о готовящейся провокации США с химикатами на Украине Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США готовят крупную провокацию с химическими веществами на Украине. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов. По его словам, готовящие провокацию, будут немедленно выявлены и наказаны Министерством обороны РФ. «По нашему мнению, подготовка (провокации США) идет полным ходом. В начале 2023 года Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку на Украину крупной партии средств индивидуальной (химической) защиты», — заявил Игорь Кириллов в ходе брифинга . Он уточнил, что используемый препарат вызывает острый психоз и потерю ориентации у человека. По словам Кириллова, в случае провокации виновники будут установлены и наказаны Министерством обороны РФ. Он также отметил, что Вашингтон будет вести провокации с помощью вещества «Би-Зет», применяемого американцами в ходе войны во Вьетнаме. Он уточнил, что используемый препарат вызывает острый психоз и потерю ориентации у человека. Кроме того, он может вызвать галлюцинации и нарушения памяти. Ранее уже сообщалось об использовании ВСУ химоружия. Так, один из российских военных рассказал о применении украинцами отравляющего вещества под Угледаром.

США готовят крупную провокацию с химическими веществами на Украине. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов. По его словам, готовящие провокацию, будут немедленно выявлены и наказаны Министерством обороны РФ. «По нашему мнению, подготовка (провокации США) идет полным ходом. В начале 2023 года Евроатлантический координационный центр по реагированию на бедствия и катастрофы спланировал поставку на Украину крупной партии средств индивидуальной (химической) защиты», — заявил Игорь Кириллов в ходе брифинга. Он уточнил, что используемый препарат вызывает острый психоз и потерю ориентации у человека. По словам Кириллова, в случае провокации виновники будут установлены и наказаны Министерством обороны РФ. Он также отметил, что Вашингтон будет вести провокации с помощью вещества «Би-Зет», применяемого американцами в ходе войны во Вьетнаме. Он уточнил, что используемый препарат вызывает острый психоз и потерю ориентации у человека. Кроме того, он может вызвать галлюцинации и нарушения памяти. Ранее уже сообщалось об использовании ВСУ химоружия. Так, один из российских военных рассказал о применении украинцами отравляющего вещества под Угледаром.