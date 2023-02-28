США обвинили китайский бизнес в помощи ЧВК «Вагнер» 01 марта 2023 в 00:12 Размер текста - 17 + Госдеп утверждает, что компания Spacety из КНР предоставляла спутниковые снимки «Вагнеру» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти США считают что китайская компания Spacety Co оказывала помощь ЧВК «Вагнер», предоставляя спутниковые снимки. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк. «Одна из компаний, внесенных в черный список, Spacety Co предоставляла спутниковые снимки ЧВК «Вагнер. С удовлетворением могу заметить, что союзники разделяют нашу обеспокоенность на этот счет», — заявил Критенбринк телеканалу Sky News . Ранее сообщалось, что власти США опасаются перехода Китая к прямому военному содействию России в спецоперации на Украине. Позже Национальная служба новостей передала, что госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю реальными последствиями за военную помощь России. Власти США считают что китайская компания Spacety Co оказывала помощь ЧВК «Вагнер», предоставляя спутниковые снимки. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк. «Одна из компаний, внесенных в черный список, Spacety Co предоставляла спутниковые снимки ЧВК «Вагнер. С удовлетворением могу заметить, что союзники разделяют нашу обеспокоенность на этот счет», — заявил Критенбринк телеканалу Sky News. Ранее сообщалось, что власти США опасаются перехода Китая к прямому военному содействию России в спецоперации на Украине. Позже Национальная служба новостей передала, что госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю реальными последствиями за военную помощь России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям