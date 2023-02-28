США обвинили китайский бизнес в помощи ЧВК «Вагнер»

Власти США считают что китайская компания Spacety Co оказывала помощь ЧВК «Вагнер», предоставляя спутниковые снимки. Об этом заявил помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк.
«Одна из компаний, внесенных в черный список, Spacety Co предоставляла спутниковые снимки ЧВК «Вагнер. С удовлетворением могу заметить, что союзники разделяют нашу обеспокоенность на этот счет», — заявил Критенбринк телеканалу
Ранее сообщалось, что власти США опасаются перехода Китая к прямому военному содействию России в спецоперации на Украине. Позже Национальная служба новостей передала, что госсекретарь США Энтони Блинкен пригрозил Китаю реальными последствиями за военную помощь России.
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