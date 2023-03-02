Лавров извинился перед Индией за поведение Запада

Сергей Лавров попросил прощения за поведение западных делегаций на саммите G20 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представители западных делегаций превратили встречу G20 в балаган. За их поведение перед организаторами встречи в Индии извинился Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Хотел бы принести Индии извинения за непотребное поведение западных делегаций, которые превратили работу в балаган», — заявил Сергей Лавров на встрече G20. Трансляция велась на официальном youtube-канале CNN. Он также отметил, что представители Запада пытаются переложить ответственность за свои экономические проблемы на Россию.

Ранее в Нью-Дели началась встреча министров иностранных дел стран «Большой двадцатки», передает RT. Одной из тем повестки должен был стать вопрос украинского конфликта.