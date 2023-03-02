Лавров извинился перед Индией за поведение Запада

Представители западных делегаций превратили встречу G20 в балаган. За их поведение перед организаторами встречи в Индии извинился Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Хотел бы принести Индии извинения за непотребное поведение западных делегаций, которые превратили работу в балаган», — заявил Сергей Лавров на встрече G20. Трансляция велась на официальном youtube-канале CNN. Он также отметил, что представители Запада пытаются переложить ответственность за свои экономические проблемы на Россию.
Ранее в Нью-Дели началась встреча министров иностранных дел стран «Большой двадцатки», передает RT. Одной из тем повестки должен был стать вопрос украинского конфликта.
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Представители западных делегаций превратили встречу G20 в балаган. За их поведение перед организаторами встречи в Индии извинился Министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Хотел бы принести Индии извинения за непотребное поведение западных делегаций, которые превратили работу в балаган», — заявил Сергей Лавров на встрече G20. Трансляция велась на официальном youtube-канале CNN. Он также отметил, что представители Запада пытаются переложить ответственность за свои экономические проблемы на Россию. Ранее в Нью-Дели началась встреча министров иностранных дел стран «Большой двадцатки», передает RT. Одной из тем повестки должен был стать вопрос украинского конфликта.