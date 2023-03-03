Профессор Чумаков назвал две опасные болезни, которые могут прийти с Украины

Профессор Чумаков: Украина может запустить холеру и геморрагическую лихорадку

04 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Биолаборатории Украины занимались исследованием холеры, считает Петр Чумаков Фото (архив): Владимир Жабриков © URA.RU Биологические лаборатории Украины специализировались на изучении геморрагической лихорадки и холеры. Эти патогены могут быть использованы для запуска заболеваний, не исключил в беседе с URA.RU вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «На Украине в лабораториях изучали, в частности, геморрагические лихорадки. Это такие заболевания, которые передаются животными. То есть они циркулируют среди них, но также попадают и в человека. Он заболевает неприятной геморрагической лихорадкой. Она оказывает влияние на стенки сосудов, когда наблюдается их ломкость, происходят различные сложные кровотечения. Это очень плохо заканчивается. Возможно использование таких патогенов. Также возможна в летний период вспышка холеры. Потому что эти лаборатории ей занимались. Это такая инфекция, которую очень просто выпустить в водоем, в реки. Люди купаются или просто пьют воду и могут заразиться», — объяснил Петр Чумаков. По словам профессора, не все лаборатории Украины обнаружены российскими войсками. «Технические лаборатории были выявлены на Украине. Они в основном занимались сбором информации, анализом антител у людей, почему-то они переносили какие-то инфекции, характерные для этой местности. С прицелом на то, что возможно применение какого-то биологического оружия. Конечно, деятельность лабораторий продолжается в других странах. В том числе даже на Украине, куда еще и не зашли наши войска. Поэтому тут можно ожидать что угодно. Никто не знает, что может быть. Нужно просто быть бдительными. Если появляется что-то необычное, нужно предпринимать какие-то срочные меры карантинного характера или что-то еще», — подчеркнул Чумаков. При этом вирусолог добавил, что после COVID-19 новых эпидемий и пандемий быть не должно. «Вообще я не ожидаю сейчас каких-то новых событий. Потому что прошел ковид, который скорее всего имеет искусственное назначение. Эффект, который хотели достичь, те, кто его произвел, получен. Мне кажется, сейчас не имеет смысла что-то еще распространять», — подытожил он. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о риске распространения новых патогенов из биолабораторий, которые финансируются США. Появляются публикации, что ученые занимаются изучением этих вирусов и инфекций и усиливают их свойства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Биологические лаборатории Украины специализировались на изучении геморрагической лихорадки и холеры. Эти патогены могут быть использованы для запуска заболеваний, не исключил в беседе с URA.RU вирусолог, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН, профессор, член-корреспондент РАН Петр Чумаков. «На Украине в лабораториях изучали, в частности, геморрагические лихорадки. Это такие заболевания, которые передаются животными. То есть они циркулируют среди них, но также попадают и в человека. Он заболевает неприятной геморрагической лихорадкой. Она оказывает влияние на стенки сосудов, когда наблюдается их ломкость, происходят различные сложные кровотечения. Это очень плохо заканчивается. Возможно использование таких патогенов. Также возможна в летний период вспышка холеры. Потому что эти лаборатории ей занимались. Это такая инфекция, которую очень просто выпустить в водоем, в реки. Люди купаются или просто пьют воду и могут заразиться», — объяснил Петр Чумаков. По словам профессора, не все лаборатории Украины обнаружены российскими войсками. «Технические лаборатории были выявлены на Украине. Они в основном занимались сбором информации, анализом антител у людей, почему-то они переносили какие-то инфекции, характерные для этой местности. С прицелом на то, что возможно применение какого-то биологического оружия. Конечно, деятельность лабораторий продолжается в других странах. В том числе даже на Украине, куда еще и не зашли наши войска. Поэтому тут можно ожидать что угодно. Никто не знает, что может быть. Нужно просто быть бдительными. Если появляется что-то необычное, нужно предпринимать какие-то срочные меры карантинного характера или что-то еще», — подчеркнул Чумаков. При этом вирусолог добавил, что после COVID-19 новых эпидемий и пандемий быть не должно. «Вообще я не ожидаю сейчас каких-то новых событий. Потому что прошел ковид, который скорее всего имеет искусственное назначение. Эффект, который хотели достичь, те, кто его произвел, получен. Мне кажется, сейчас не имеет смысла что-то еще распространять», — подытожил он. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о риске распространения новых патогенов из биолабораторий, которые финансируются США. Появляются публикации, что ученые занимаются изучением этих вирусов и инфекций и усиливают их свойства.