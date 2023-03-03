ФСБ задержала москвичку, причастную к госизмене за помощь Украине

04 марта 2023 в 11:56 Размер текста - 17 +

Спецслужбы задержали женщину при попытке выезда из РФ Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сотрудники ФСБ задержали жительницу Москвы за подозрение в госзимене. По предварительным данным спецслужб, москвичка финансово помогала Вооруженным силам Украины (ВСУ). «Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Женщину задержали при попытке выезда из России. Лефортовский суд отправил подозреваемую под арест на два месяца. Ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье 275 УК России (Госизмена).

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Москвы за подозрение в госзимене. По предварительным данным спецслужб, москвичка финансово помогала Вооруженным силам Украины (ВСУ). «Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Женщину задержали при попытке выезда из России. Лефортовский суд отправил подозреваемую под арест на два месяца. Ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье 275 УК России (Госизмена).