05 марта 2023
04 марта 2023
03 марта 2023

Тюменцу вынесли приговор за три преступления, совершенные в один день

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюрьма, УФСИН. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Мужчина проведет в колонии два с половиной года Фото:

Казанский районный суд (Тюменская область) вынес приговор местному жителю Алексею Быкову, который совершил три преступления за один день. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчину обвиняли в умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством и пьяной езде на мотоцикле.

«31 августа 2022 года Быков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на 11-м километре автодороги д. Шагалово — д. Малая Ченчерь Казанского района толкнул гражданина Н., отчего тот упал на асфальт, ударившись локтем и коленом. В продолжение своих действий нанес гражданину Н. удары кулаками своих рук по груди», — рассказали в суде.

По материалам дела, осужденный в тот же день угрожал убить свою землячку, и даже выстрелил в нее из травматического пистолета. «Он же, будучи нетрезвым, сел за руль мотоцикла ИЖ „Планета — 4“ и начал движение по улицам д. Песчаное Казанского района. Позже был остановлен инспекторами ДПС ГИБДД», — добавили пресс-службе.

Быков вину признал только в пьяном вождении, в других преступлениях признаваться отказался. Суд приговорил его к двум с половиной годам колонии строгого режима. Кроме того, мужчина на 3 года 10 месяцев лишен права управлять транспортом.

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Казанский районный суд (Тюменская область) вынес приговор местному жителю Алексею Быкову, который совершил три преступления за один день. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Мужчину обвиняли в умышленном причинении вреда здоровью, угрозе убийством и пьяной езде на мотоцикле. «31 августа 2022 года Быков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на 11-м километре автодороги д. Шагалово — д. Малая Ченчерь Казанского района толкнул гражданина Н., отчего тот упал на асфальт, ударившись локтем и коленом. В продолжение своих действий нанес гражданину Н. удары кулаками своих рук по груди», — рассказали в суде. По материалам дела, осужденный в тот же день угрожал убить свою землячку, и даже выстрелил в нее из травматического пистолета. «Он же, будучи нетрезвым, сел за руль мотоцикла ИЖ „Планета — 4“ и начал движение по улицам д. Песчаное Казанского района. Позже был остановлен инспекторами ДПС ГИБДД», — добавили пресс-службе. Быков вину признал только в пьяном вождении, в других преступлениях признаваться отказался. Суд приговорил его к двум с половиной годам колонии строгого режима. Кроме того, мужчина на 3 года 10 месяцев лишен права управлять транспортом.
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